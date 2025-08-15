Спасатели использовали 12 мешков биоразлагаемого сорбента для очистки реки Миасс в Челябинске

У ПСС есть спецоборудование для ликвидации разливов нефтепродуктов, приобретенное по поручению губернатора Алексея Текслера

Сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области очищают реку Миасс от маслянистого пятна и отслеживают динамику его распространения, передает корреспондент ИА «Первое областное».









Напомним, пятно появилось на реке Миасс между мостом на улице Братьев Кашириных (в районе улицы Свободы) и Ленинградским мостом после сильных дождей 13 августа.





Как рассказал начальник Мобильного отряда ПСС Иван Швец, были выставлены заградительные боны протяженностью 130 метров, использовано 12 мешков специального экологичного сорбента.

«Два барьера, на 10 и 20 метров, установили на месте выхода нефтепродуктов, и два барьера, на 80 и 20 метров, в районе Ленинградского моста. На них в течение полутора суток происходило накопление масляной эмульсии. Сегодня выход эмульсии из места утечки прекратился, поэтому было принято решение внести сорбент — полностью биоразлагаемый, на основе торфа с бактериями, и не требует последующей уборки. Уже к обеду водоем полностью очистился», — рассказал Иван Швец.









Напомним, с 2021 года Поисково-спасательная служба Челябинской области аттестована на вид аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера для Поисково-спасательной службы региона было приобретено специальное оборудование для проведения работ по ликвидации разлива нефтепродуктов: пороговые нефтесборщики, вакуумные установки, перекачивающие станции, бескаркасные и секционные резервуары, устройства для распыления сорбентов, сорбенты, боны нефтеограждающие и др.





Добавим, сейчас боны сняты, команда спасателей переехала к Ленинградскому мосту.









На месте организовано круглосуточное дежурство, работают специалисты министерства общественной безопасности и министерства экологии региона.

Причины разлива выясняют компетентные органы.