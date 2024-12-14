Сотни южноуральцев приняли участие в фольклорно-пельменном фестивале в Челябинске

«Уральские пельмени на Николу Зимнего» зажгли и согрели

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты», — гласит одна из народных мудростей. И действительно, пищевые пристрастия определяют принадлежность к нации не меньше, чем язык и мышление. И как известно, Урал и Сибирь — это территория пирогов, расстегаев, квашеной капустки, а также пельменей и вареников. И Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» призван поддержать реноме Челябинска как пельменной столицы региона. Впрочем, помимо разных вкусностей, здесь были зажигательные песни-пляски и удаль молодецкая. Чем согревались гости парка имени Гагарина — в фоторепортаже Первого областного информагентства.

Перво-наперво, горячий чай: из огромных самоваров или из полевой кухни, черный, ароматный травяной — брусничный, с чабрецом и мятой, с молоком-сахарком, — на любой вкус!

Главные «герои» праздника: пельмени в самых разных вариациях: большие «лапти», детские «крошки, с традиционной начинкой и с дичью, вареники, чебупели, хинкали, буузы...

Гости съели несколько сотен пельмешек. Впрочем, ели они не просто так — а по заданию: после того как напробовались, было самое трудное: выбрать того, кому вручить свой жетончик, полученный при входе. Те производители, у кого жетончиков в итоге будет больше всех, будут признаны победителями.

Понравившиеся пельмешки, кстати, можно было немедленно купить, чтобы и домашние порадовались.

У главной сцены тоже царило «пельменное» настроение: здесь мягкие «пельмешки» исполняли роль мячей в детских играх.

Рядом молодежь пробовала силы и удаль молодецкую в казачьих забавах: выталкивали друг друга из круга при помощи шеста или «стенка на стенку», прыгали через гигантскую скакалку и т.д.

Чуть дальше — танцы.

Открыли фестиваль общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, министры — культуры и сельского хозяйства — Алексей Бетехтин и Алексей Кобылин.

«Друзья, наш замечательный фестиваль „Уральские пельмени на Николу Зимнего“ недаром входит в десятку крупнейших фольклорно-гастрономических событий в России, и мы гордимся этим брендом Челябинской области. Сегодня у нас много гостей — не только из Челябинской области, но и наши соседи из Курганской и Свердловской областей, Башкирии, Татарстана — мы приветствуем всех на Южном Урале», — обратилась со сцены Ирина Текслер.

Почетные гости прогулялись по еще одной праздничной аллее — «Трапезной», где расположились гостевые подворья муниципалитетов Челябинска и Челябинской области. И все встречали гостей блинами-пирогами.

Причем, некоторые блинчики можно было даже подбросить, чтобы попасть на гигантскую сковородку.

«Я рада, что столько людей пришли сюда. Здесь такая теплая семейная атмосфера. Очень повезло с погодой. Много белоснежного снега, но при этом не холодно. Мы согреваемся песнями, танцами, пьем горячий чай — с мятой, кипрейный — и радуемся: что мы все вместе, что это наша традиция»,

— призналась после прогулки Ирина Текслер.

На праздник пришли Дедушка Мороз со Снегурочкой, и сразу повеяло уже совсем скорым Новым годом.

Кстати, по итогам многочисленных проб лауреатами премии «Народный пельмень» стали КФХ Литвинов Владимир Иванович, фабрика «Уральские пельмени» и предприятие «Денисовские полуфабрикаты».