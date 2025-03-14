«Снеговики-добряки» привезли подарки в детское отделение челябинского психдиспансера

Логопедические программные комплексы помогут корректировать нарушения речи у пациентов

Добро не тает. В Челябинск пришла весна, но участники благотворительной акции «Снеговики-добряки» по-прежнему приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Так, сегодня сказочные герои и их вполне реальные партнеры привезли в детское отделение челябинского психоневрологического диспансера подарки — четыре логопедических программных комплекса ArtikMe, которые помогут восстанавливать и корректировать нарушения речи у пациентов. Корреспондент ИА «Первое областное» узнавал, чем врачам поможет автоматика.

Как рассказал гендиректор компании «Инновации детям» Игорь Григорьев, продукт создан для того, чтобы повысить эффективность деятельности педагога, сделать так, чтобы педагог максимальное количество времени проводил именно в занятии с ребенком, а не в подготовке какой-то документации, создании каких-то игр, материалов.

«Специалисту нужно постоянно готовить много дидактики. Те же карточки: положил — убрал, и снова, и снова. Наш продукт позволяет сфокусироваться на ребенке, а все остальное делает программа: отразит внесенные данные, произведет первичный анализ, покажет, с какими проблемами ребенок пришел, а впоследствии будет помогать отслеживать динамику изменения состояния и умений ребенка», — рассказал он.

По словам главного методиста компании-разработчика Натальи Тимофеевой, программа позволяет создавать индивидуальные сценарии занятий, учитывая особенности каждого ребенка, в том числе детей с расстройством аутистического спектра, минимизируя визуальные перегрузки.

«ArtikMe использует интерактивных персонажей, с которыми ребенок общается, играя и выполняя задания. Система распознает речь, жесты и даже дыхание, что позволяет сделать процесс обучения увлекательным и эффективным. В распоряжении логопедов — обширная библиотека изображений (более 10 тысяч картинок) и конструктор игр, позволяющий создавать уникальные задания», — рассказала Наталья Тимофеева.

Тут же на месте она вместе с веселым Снеговичком провела мастер-класс по работе с системой: «пациент» «выдувал» мыльные пузыри прямо на экране, помогал тигренку найти маму при помощи хлопков и «рычания».

Татьяна Нохрина, логопед 14-го отделения для мальчиков, уже оценила преимущества ArtikMe. Она отметила, что возможность индивидуального подхода к каждому ребенку, особенно к тем, кто имеет особые образовательные потребности (включая пациентов с аутизмом и безречевых детей), является неоценимой.

«Это значительно повысит качество нашей работы и позволит нам добиться лучших результатов в коррекции речи», — уверена она.

ArtikMe — это не просто отдельная программа, а часть более масштабной системы «умное зеркало», уже внедренной более чем в 3 тысячах детских учреждений по всей России. «Инновации детям» постоянно совершенствуют свой продукт, включая обратную связь от специалистов и экспертов «клуба бережной цифры». Благодаря ей, в частности, в программу были добавлены модули психологической и когнитивной диагностики, что позволит еще точнее отслеживать развитие каждого ребенка и составлять персональные планы коррекции.

Добавим, в рамках мероприятия в соседнем отделении при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой и волонтеров «Снеговиков-добряков» прошел мастер-класс по живописи.