Снеговики-добряки пригласили юных челябинцев в гости к Деду Морозу

Каждый ребенок получил подарок, о котором мечтал

В сказочной деревне «Горка», где живет Дед Мороз, прошла необычная елка. На нее приехали дети, жизнь которых совсем не похожа на сказку — у каждого серьезный недуг. Все они стали подопечными благотворительной акции «Снеговики-добряки». Дети писали письма лесному волшебнику, а их желания исполняли простые южноуральцы.

«В этом году организаторам акции пришло более 600 писем. Рекорд прошлого года уже побит, и все ребята непременно получат загаданные подарки. А на днях мы пригласили детей из Челябинска на необычную елку, где они встретились со своими Снеговиками», — говорит PR-директор акции Евгения Артишевская.

Малышка Надя появилась на свет с синдромом Дауна. Через несколько дней ей исполнится четыре года, но она все еще не умеет ходить. Мама попросила у Снеговиков подарить девочке балансир, он поможет ребенку укрепить мышцы.

«Дочка очень активная, и во время прогулок ее привлекают чужие велосипеды. Но пока о таком развлечении можно только мечтать. Балансир — первый шаг. Он поможет укрепить мышцы и научиться держать равновесие», — говорит мама ребенка Наталья.

Новогоднюю мечту девочки взялся исполнить основатель семейного бренда Lavr Алексей Лаврик. В красной шубе и шапке он был бы очень похож на Деда Мороза, но выбрал другую роль — помощника волшебного деда.

«В акции я участвую не первый год, но до этого никогда не вручал подарки лично. Мне казалось, что дети должны сами „додумать“ образ Снеговика. А сегодня я вижу детскую радость вживую, и это очень приятно», — делится Алексей.

Десятилетний Лева мечтает стать полицейским, а пока увлечен музыкой: занимается в школе искусств, поет сольно и с ансамблем «Горенка», даже стал победителем чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс — Южный Урал». Педагог заметила интерес Левы к фортепиано и научила играть несколько мелодий — мальчик схватывает на лету. Для дальнейших занятий ему необходим синтезатор. Подарить его согласилась компания «Оптик-Центр».

«Каждую зиму мы покупаем подарки для нескольких ребятишек из разных городов области. Почему выбрали именно Леву? Как-то интуитивно. Очень понравились его глаза. Дарить подарки очень приятно. Мы призываем делать это других!» — говорит маркетолог компании Наталья Шолудько.

Артему 12 лет. Из-за эпилепсии простые вещи, например, прогулки пешком на длинные расстояния, превращаются для него в испытание, так как Артем быстро устает. На Новый год мальчик попросил электросамокат для прогулок. Мечту исполнила компания «АльфаСтрахование-ОМС».

«В этой чудесной акции мы участвуем много лет. Как страховщики мы обязаны сопровождать пациентов на разных этапах медицинской помощи, поэтому у наших сотрудников развито чувство эмпатии. Мы давно помогаем онкобольным детям из фонда „Искорка“ и в этой акции принимаем участие уже много лет. Для нас это стало доброй новогодней традицией», — отмечает директор челябинского филиала компании Яна Коноваленко.

Четырехлетняя Маша весь праздник держалась за маму. У девочки ДЦП, она не может ходить, но ее глаза все это время сияли от счастья.

«Маша не ходит и не говорит, но очень любит общаться. Людей она обожает», — говорит мама Татьяна.

Коллектив ЧТПЗ подарил девочке световой стол-песочницу для занятий.

Маленький Слава получил конструктор. Снеговиком мальчика стала компания «Транснефть-Урал».

Софья — самокат. Подарок ей вручила больничный клоун Наталья Широкова.

А победившая онкозаболевание Кристина получила форму для зимних тренировок на ипподроме от депутата Заксобрания области Евгения Ревы.

Желания остальных ребятишек, написавших письма Снеговикам, также будут исполнены.

А уже в воскресенье, 21 декабря, в челябинском парке имени Гагарина пройдет финальный флешмоб акции «Снеговики-добряки». Горожане и Снеговики создадут у центрального входа в парк десятки снежных фигур.

«Флешмоб — это прекрасная традиция, которая объединяет всех южноуральцев вокруг помощи детям. Здесь добро становится осязаемым и красивым. Приходите в парк всей семьей! Флешмоб начнется в 11 часов» — приглашает на праздник уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.





Напомним, благотворительная акция «Снеговики-добряки» проводится в Челябинской области с 2019 года. За это время Снеговики исполнили месты 3,5 тысяч детей.

Проект реализуется под эгидой детского омбудсмена Евгении Майоровой при поддержке губернатора Алексея Текслера. Оператором акции выступает Челябинское областное отделение Российского детского фонда.

Все участники акции 2025 года перечислены на официальном сайте «Снеговиков-добряков».