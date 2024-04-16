«Сладкая каторга»: как южноуральцы стали таксистами для пчел

Рассказываем о самом полезном меде, агротуризме и лесных сладкоежках

Жители села Сары Кунашакского района организовали собственную пасеку: купили ульи и пчел, спрашивали советов у друзей, искали все в интернете. Первой фляге меда радовались как дети, а сегодня — ездят по всему региону, продают продукцию и рассказывают о своем селе. История южноуральцев, неожиданно ставших пчеловодами, — в материале Первого областного информагентства.





Супруги Сергей и Римма занимаются пчеловодством 19 лет. Друзья и знакомые долго предлагали завести пчел, пытались подарить ульи и различные приспособления для медового дела. Герои отказывались, но потом дело решил случай: 80-летняя родственница пообещала отдать пасеку, потому что стала уставать работать со своими пчелками. Вот только пообещала она осенью, а весной передумала — нашла в себе новые силы. Сергей и Римма признаются, что загорелись идеей пасеки и решили заняться самостоятельно.





В первый год купили пять пчелиных семей и выехали в поля. Ульи были старые, с огромными щелями, которые пришлось замазывать глиной, — лишь бы пчелы не вылетали. Но с наступлением весны четыре улья погибли — потому что дело непростое, и при недостаточных знаниях все легко погубить. И несмотря на это, Сергей и Римма собрали флягу меда. Начинающим пчеловодам казалось, что это очень много:

«Мы ни разу столько не видели. Пригласили родственников, накрыли стол и угощали всех своим собственным медом».





С самого первого года пасека начала кочевать: ульи выставляли и по области, и в Башкирии. А в прошлом году южноуральские пчелки на несколько месяцев отправились в Краснодарский край, чтобы собрать нектар белой акации.

«Мы как таксисты у пчел: все лето их возим по красивым местечкам», — шутит Сергей.

Путешествуют пчелы много, и за это время набирается вагон курьезных случаев. Однажды у Сергея сломалась машина посреди цветочного поля, и он решил оставить ульи и поехать за запчастями. В это время поле обрабатывали с кукурузника. Когда летчик заметил пасеку, немедленно приземлился и пошел искать по ближайшей деревне, чьи это пчелы, — отравить он их не хотел, но подготовить поля к засеву нужно было. Один раз на пасеку повадился медведь — приходилось всю ночь отгонять его и пугать, чтобы любитель меда не разрушил все ульи. А как-то на пасеках жили лисята: не боялись людей, бегали рядом и совали свои любопытные носы во все дела, только что мед не пробовали.





Пасека быстро разрослась до ста семей (к слову, состав одной пчелосемьи может доходить до 50 тысяч штук). Римма рассказала, что вначале было интересно буквально все: каждый пчелиный шаг, каждый взмах крыла. Каждый день пара открывала улей и фотографировала жизнь своих желто-черных подопечных, а потом увеличивала на компьютере снимки и рассматривала в подробностях.





Первый урожай меда собирают в июне — августе, а в прошлом году успели получить весенний мед из нектара одуванчиков. Традиционно на ферме представлен липовый и гречишный мед, а также из разнотравья и иван-чая. Пчеловоды признаются, что на Южном Урале заниматься медом тяжело: тут и такого обилия цветов, как на юге, нет, и теплый сезон очень короткий. Но чем севернее обитают пчелы, тем мед вкуснее и полезнее, потому что растения цветут очень быстро и очень много дают полезных веществ.





В зимнее время пчеловодство не прекращается: с осени по весну Тарасовы перерабатывают мед, фасуют его, делают вощину. А еще занимаются разведением бабочки-огневки, или же восковой моли. Это единственное насекомое, которое перерабатывает воск. По сути, бабочки-огневки — враги пчел. Но пчеловоды придумали использовать их себе на благо: продукт переработки воска — цераза и липаза — используется в настойках или же употребляется в сухом виде. По словам Сергея, это очень полезный элемент: он расщепляет защитную оболочку многих бактерий, например вызывающих туберкулез, и ослабленные микроорганизмы легче поддаются лечению.





За сезон получается собрать 4—5 тонн меда. Реализуют его через агровыставки, в том числе межрегиональные. На одной из них Сергей и Римма начали сотрудничать с центром «Мой бизнес», сотрудники которого помогли разобраться с ведением соцсетей и разработали логотип. На этикетках изображены моль и пчела — главные символы восковой и медовой деятельности. А еще пасека приняла участие в проекте по развитию агротуризма. Сейчас на пасеку к Тарасовым заезжают туристы — по 40—50 человек.

«Мы хотим развить сельский туризм у себя в деревне, чтобы людям можно было помочь. К нам приходят жители села и через нас продают молоко, творог, сметану, всякие поделки, уточек и домашние яйца», — рассказала Римма.





Приезжают к пчеловодам школьники и взрослые, челябинцы и жители соседних областей. Туристический поток не стихает круглый год: мед с блинами, домашний чай и сбитень (медовый напиток на ветках смородины, вишни и фруктах) привлекают все новых и новых гостей.





Мы связались с представителями компании «Мой бизнес», чтобы узнать, какую помощь могут получить фермеры Южного Урала. Содействие фермерским хозяйствам — это отдельное направление работы центра, в рамках которой помогают подготавливать продукты к реализации, расширять рынки сбыта, получить грантовую поддержку. Например, существует акселератор «Готовый продукт», помогающий оптимизировать производство и сделать продукт привлекательным для потребителя, принять участие во всероссийских и региональных выставках и ярмарках и подготовить заявки для получения гранта «Агростартап» или «Семейная ферма».





«Популярны консультации узких специалистов, сертификация продукции. Поскольку мы работаем в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“, услуги оказываются бесплатно. Воспользоваться мерами поддержки могут субъекты МСП, зарегистрированные и действующие на территории Челябинской области. Консультации доступны как начинающим, так и действующим предпринимателям», — рассказал нам руководитель центра поддержки фермерства центра «Мой бизнес» Евгений Журавлев.

Туристы едут на ферму Тарасовых не только за медом и восковыми свечками, но и чтобы поспать прямо на пчелах — в оздоровительном деревянном апидомике с двумя скамеечками. Эти импровизированные кровати располагаются на ульях. Как говорит Сергей, сон на пчелах очень полезен: люди напитываются запахом нектара, слушают равномерное гудение пчел и расслабляются.





Сергей честно признается, что не считает свое занятие бизнесом, скорее хобби.

«Труд пасечника очень тяжелый — это сладкая каторга. Мы как занялись пчелами, я дома ни гвоздя не могу забить — все лето уходит на пчел. То мероприятие нужно провести какое-нибудь, то увезти пчел на поле», — говорит Сергей.





Но мед супругам еще не надоел. Римма поделилась, что каждое утро начинает с чайной ложечки меда — для здоровья. А еще планирует расширять пасеку и привлекать новых гостей. Сейчас в планах сделать небольшую историческую экспозицию — расставить на пасеке ульи, которые использовались с древнейших времен по наше время.