Симфонический оркестр Челябинской области выступил в московском «Зарядье»

Концерт посетили губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной

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Сегодня, 24 января, в концертном зале «Зарядье» в Москве в пятый раз выступил Государственный симфонический оркестр Челябинской области. Смотрите фотографии корреспондента ИА «Первое областное». Событие приурочено ко дню рождения опорного края державы — 91-летию Челябинской области.

Вместе с челябинскими музыкантами выступили народный артист России Денис Мацуев, лауреаты международных конкурсов Ольга Перетятько и Дмитрий Корчак. Они исполнили шедевры великих композиторов, таких как Дж. Россини, В. Беллини, Д. Верди, Л. Ардити и Э. ди Капуа. Открыли программу известным отрывком из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».









Главному дирижеру Алексею Рубину вручили диплом «Артист года».

Губернатор Челябинской области посетил концерт симфонического оркестра вместе с супругой Ириной

«Хоть концерт уже и стал традиционным, проводится в пятый раз, каждый раз — это огромный шаг вперед. Симфонический оркестр меняет имидж Челябинской области. Мы не только мощный промышленный регион, культурный. У оркестра большое будущее, узнаваемость и в России, и за ее пределами. Сегодня вспоминаем с большим теплом и Адика Аскаровича Абдурахманова — большого музыканта, улыбчивого человека, который дал жизнь оркестру чуть более пяти лет назад», — сказала Ирина Текслер.















Напомним, один из самых современных и престижных в стране зал «Зарядье» не первый год сотрудничает с Челябинской государственной филармонией. Зимний концерт челябинских музыкантов ежегодно вызывает интерес у любителей классической музыки и профессионального музыкального сообщества. В прошлых годах музыканты выступали с Денисом Мацуевым, дуэтом Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, Ильдаром Абдразаковым, Хиблой Герзмавой.









Симфонический оркестр образован в 2019 году по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера и при поддержке члена Совета по культуре при Президенте РФ Дениса Мацуева. Презентация коллектива с успехом прошла в рамках VIII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.









До 2024 года главным дирижером оркестра был маэстро Адик Абдурахманов. Музыкант ушел из жизни в феврале прошлого года. В память о нем в концертном зале имени Сергея Прокофьева прошел концерт.