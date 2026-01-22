Сильный мороз в Челябинске заставил фотографов выйти на улицу

Запечатлели, как город переживает 30‑градусный холод (спойлер: живет!)

Синоптики предупредили, что среднесуточная температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на семь и более градусов — ночью столбики термометров местами опускались до 40 градусов. В областном центре сегодня ночью и утром было «всего» около 32 градусов мороза. В восемь часов утра — уже 27.









В погоду, когда хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, фотографы ИА «Первое областное» отправились посмотреть, как Челябинск переживает 30‑градусный мороз.













Запечатлели и докладывают: заматываются шарфами и шалями по самые уши, передвигаются короткими перебежками от двери дома до транспорта, хмурятся, но сохраняют оптимизм — морозы же не навсегда!

















Пытаются завести машины (иногда успешно).





Зато и утренних пробок удалось избежать — напряженность на дорогах Челябинска, даже на самых сложных участках, оценивалась всего в пять баллов.













Напомним, с понедельника все службы города переведены на особый режим, готовы реагировать на нештатные ситуации, коммунальные аварии и пр.





В мэрии напомнили, что в условиях низких температур хуже работают противогололедные материалы, поэтому может ухудшиться состояние дорог и тротуаров. Служба спасения развернула в городе два мобильных пункта обогрева: в Металлургическом районе, у КЦ «Импульс», и в Ленинском, возле администрации.









В предстоящие три дня потепления не ожидается: ночью в Челябинске будет 33—35 мороза, днем — около 25.





Впрочем, если сравнивать с Сибирью, то уральцам как будто и не пристало жаловаться на аномальный холод. Так, коллеги из arigus.tv сообщают, что в Бурятии в ближайшие трое суток температура воздуха будет опускаться до минус 50 и ниже.