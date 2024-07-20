Шоколатье рассказала о сладких пристрастиях челябинцев

И поделилась рецептами приготовления домашних десертов

Две недели июля объединяют очень вкусные и сладкие праздники — день шоколада и день торта. Конечно, это не официальные праздники, и, к сожалению, не выходные (хотя день торта выпадает на субботу). Мы в редакции подумали и решили объединить все летние конфетно-шоколадные дни и узнать, какие сладости выбирают челябинцы, а также можно ли создать натуральные угощения дома. Ответы — в материале нашего информагентства.

Юлия Гриднева — шоколатье с семилетним стажем и мини-цехом по производству конфет и плиток. Несколько лет назад, во время декрета, она решила готовить сладости, на которые у ее детей не будет аллергии (к слову, Юлия — многодетная мама, воспитывающая пятерых ребят). Полезные шоколадки, не вызывающие сыпи, покраснения и всех сопутствующих проявлений аллергии, получились. После этого Юлия кардинально сменила профессию, превратилась в «маму Шоко» и стала готовить шоколад для всего города.

Летом челябинцы едят сладости меньше. Спрос на шоколад и конфеты непрерывен с 1 сентября (подарки учителям, поощрения детям, пошедшим в школу) по июнь (подарки на выпускные, шоколадки на ЕГЭ). Самый пик заказов, неудивительно, на 14 февраля и 8 Марта. На такие праздники челябинцы выбирают что-то соответствующее, например розовый шоколад (не покрашенный химией, а просто с добавлением клубники или малины). На Новый год чаще берут зеленые плитки с матчей.

По словам Юлии, челябинцы предпочитают несколько видов шоколада: классический молочный, горький и белый с гречишным чаем. Не удивляйтесь гречихе — шоколад с ней ничуть не странный, но очень даже похожий по вкусу на крем-брюле.

К слову, белый шоколад, о котором многие спорят и который брезгливо называют «фу-это-не-шоколад-а-сладкая-плитка», челябинцы очень любят. Юлия Гриднева рассказала, что на самом деле белый шоколад — тоже шоколад. Просто в обычный идут какао тертое, какао-масло (не путать с пальмовым и другими растительными — это очень полезный продукт, который получают после отжима какао-бобов), сахар и сухое молоко. В белый идет все то же самое, но без тертого какао, которое и придает привычный коричневый цвет.

Еще Юлия поделилась, что до Челябинска не успела дойти мода на ПП‑десерты: бывает, что шоколад без сахара покупают, но это скорее исключение из правил. Большинство стараются брать именно сладкий, сахарный и любимый с детства молочный.

Зато многие охотно берут шишки в шоколаде. Зеленые молодые сосновые шишки кто-то собирает на варенье, кто-то — на продажу. А Юлия их поливает белым шоколадом или шоколадом с малиной. Необычное сладко-хвойное угощение не оставляет равнодушным никого: кто-то кривится, а кто-то уплетает за обе щеки... Кстати, шоколатье пробовала создавать конфеты с пивом и шоколад с бататом и тыквой. Необычные эксперименты заходили челябинцам на ура.

Однако Юлия считает, что у челябинцев пока нет культуры настоящего шоколада: у натурального элитного находится не так много ценителей. Людям проще купить в магазине сладкую плитку, в составе которой сахара больше, чем какао, а еще присутствуют заменители, эмульгаторы и пальмовое масло, но которое стоит в два-три раза дешевле настоящего. По словам Юлии, многие даже не смотрят на состав, а зря.

«Я даже детей не смогла отучить от шоколадок и батончиков. Они сами говорят, что мой вкуснее, но иногда в магазине просто не могут удержаться от вредных сладостей», — рассказывает шоколатье.

Настоящий шоколад, к слову, не только не вреден, но и полезен: какао-масло хорошо влияет на здоровье кожи, а еще бобы бодрят, насыщают гормоном счастья и активируют мозговую деятельность.

Повторить шоколадки можно и на собственной кухне, но для этого придется раскошелиться. Для идеальной плитки, конечно, нужно покупать специальные приборы: меланжеры-перетиральщики ингредиентов, темперирующие машины, придающие текучесть. Обойдется это все в несколько десятков тысяч рублей — для простого баловства на кухне довольно затратное дело. Упростить задачу можно с кондитерским шоколадом: его стоит только разогреть в микроволновке (постоянно выключая каждые 10—15 секунд и перемешивая, чтобы шоколад не начал гореть) и добавить начинку, которая только придет на ум. После этого шоколадку нужно отлить в форму и отправить в холодильник. Через полчаса у вас будет плитка, созданная (практически полностью) вашими руками.

К слову, Юлия отметила, что сейчас производство шоколада — очень затратный бизнес. Повышать цены не хочется, но стоимость ингредиентов в последнее время взлетает до небес: если раньше какао-бобы на бирже стоили 3 тысячи долларов за тонну, то в прошлом году подскочили до 12, в этом немного упали до 9 тысяч. Юлия объясняет это неурожаем бобов. А еще тем, что какао-дерево плодоносит 25 лет. Но подсаживать новые саженцы догадались будто бы только недавно...

В качестве бонуса делимся с вами рецептом домашнего мороженого. Для этого понадобится только густой йогурт или сливки, сгущенка и ингредиенты по желанию (фрукты, ягоды, шоколад). Смешав, нужно отправить все в морозилку. Чтобы получилось эффектное угощение, можно разлить смесь йогурта и фруктов на противень, а потом лопаткой собрать его в трубочки. Так получится подобие жареного мороженого.