Школьники Челябинска написали первый государственный экзамен

Делимся фотографиями со сдачи химии

Сегодня, 23 мая, стартовала кампания по сдаче ЕГЭ. Выпускники отправились в школы не на обычные уроки, а на главный экзамен в их школьной жизни. Волнение, страх, желание побыстрее «сдаться» и поступить — главные сопровождающие детей на этом нелегком этапе. Наш корреспондент понаблюдал за проведением экзамена и вспомнил, как страшно было идти на ЕГЭ. Страшно ли современным детям — рассказываем.

В этот четверг школьники сдавали такие экзамены, как химия, литература и география. В итоговой аттестации в этом году участвует свыше 55 тысяч южноуральцев, из них 13 тысяч — это одиннадцатиклассники.

На входе каждого «сдающегося» просят предъявить паспорт. Добрые и шутящие мужчины с металлоискателями проверяют каждого на наличие телефона и наушников.

Детям разрешают пронести с собой в аудитории воду, шоколадку, паспорт и ручки. Для некоторых школьников разрешен еще калькулятор. К сожалению, на ЕГЭ по математике такой роскошью похвастаться будет нельзя.

Если кто-то переволнуется и почувствует себя нехорошо, то его отведут в кабинет врача. Здесь окажут первую помощь, успокоят. Могут даже давление померить.

В целом среди школьников и учителей-наблюдателей царит спокойная и дружелюбная атмосфера. Взрослые стараются успокоить детей, а выпускники много шутят и улыбаются. Хотя волнение все-таки присутствует. Выпускница Анастасия призналась, что немного боится, но все равно верит в себя и свои знания:

«Несомненно, присутствует волнение, но я все знаю, я готова. Единственным фактором может быть только невнимательность. Я сдаю химию, потому что хочу поступать в медицинский. Уже рассматриваю университеты по всей России. А к экзамену я начала готовиться заранее — за два года».

В этом году у детей появилась возможность пересдать один из экзаменов. Но не факт, что второй результат будет лучше, чем первый, поэтому для пересдачи нужно все хорошенько обдумать. При пересдаче будут учитывать баллы за последний экзамен, даже если сначала они были выше.