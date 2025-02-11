Сергей Никоненко провел творческую встречу с челябинской молодежью

Обсуждали кино, театр и книги

На Южном Урале проходит Всероссийский Герасимовский конкурс школьного кино «В начале славных дел». Сегодня юные актеры и режиссеры, а также мультипликаторы, тележурналисты и их педагоги получили возможность встретиться с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко. На мероприятии побывал и фотограф Первого областного Дмитрий Сопильняк.





Выбор Сергея Никоненко в качестве гостя совсем не случаен. Известный артист — ученик Сергея Герасимова. Как актер Никоненко сыграл больше 200 ролей в фильмах и сериалах и снял 17 картин как режиссер.





На встрече Сергей Петрович рассказал о своем творческом пути, говорил о Пушкине, Есенине (Никоненко снял фильм о поэте и сыграл в нем главную роль), читал стихи, говорил о своих любимых книгах и авторах.

Ребята спрашивали о том, что важно в профессии актера. Их интересовало мнение Сергея Петровича о состоянии современного кино и театра, о современных режиссерах.





Встреча была организована творческим союзом «В движении» и Киноцентром имени С. А. Герасимова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





На встречу также пришли студенты Южноуральского государственного колледжа искусств, отделения актерского и театрального искусства.