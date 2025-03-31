На необычном концерте побывала общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.
«На улице весна, а мы возвращаемся в зимнюю сказку, чтобы услышать необычное сочетание симфонической музыки и художественного слова. Произведение Георгия Свиридова звучит не случайно. В этом году со дня рождения композитора исполняется 110 лет, и челябинский зритель еще получит немало сюрпризов, связанных с этой датой. А сегодня мы поздравляем главного дирижера симфонического оркестра Алексея Рубина с днем рождения», — говорит первая леди Челябинской области Ирина Текслер.
С августа 2024 года Алексей Рубин занимает должность главного дирижера и художественного руководителя Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Он также сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» (с сентября 2022 года) и Российским национальным молодежным симфоническим оркестром (с 2018 года). Ранее (с 2015 по 2022 год) работал ассистентом дирижера в Академическом симфоническом оркестре Московской филармонии. За свой вклад в российскую культуру Алексей Рубин награжден почетной грамотой президента РФ (2023 год) и принимал участие в аккомпанементе пианистам на финале XVII международного конкурса им. П.И. Чайковского (2023 год).
Его обширная концертная деятельность включает выступления с ведущими российскими оркестрами и солистами, а также благотворительные концерты. Он также ассистировал таким выдающимся дирижерам, как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Михаил Юровский, Даниэле Гатти и Шарль Дютуа. Сегодня именинник находится в зрительном зале.
В первом акте концерта прозвучала симфония П. И. Чайковского «Зимние грезы», а во втором народный артист РФ Сергей Маковецкий прочитал повесть А. С. Пушкина под музыкальным сопровождением Челябинского симфонического оркестра. За дирижерским пультом сегодня был Михаил Перевалов. Сочетание музыки Свиридова и тонкого текста Пушкина создали атмосферу зимнего вечера, вьюги и стужи посредине календарной весны.
Сергей Маковецкий — обладатель многих российских и зарубежных кинонаград и театральных премий. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства», Премией Мэра Москвы в области литературы и искусства. Лауреат Государственной премии России, народный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания.