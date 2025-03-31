Сергей Маковецкий прочитал повесть «Метель» на сцене челябинской филармонии

Строки А. С. Пукина прозвучали под аккомпанемент симфонического оркестра

«На улице весна, а мы возвращаемся в зимнюю сказку, чтобы услышать необычное сочетание симфонической музыки и художественного слова. Произведение Георгия Свиридова звучит не случайно. В этом году со дня рождения композитора исполняется 110 лет, и челябинский зритель еще получит немало сюрпризов, связанных с этой датой. А сегодня мы поздравляем главного дирижера симфонического оркестра Алексея Рубина с днем рождения»,

— говорит первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

Сегодня, 31 марта на сценте концертного зала имени Сергея Прокофьева выступил народный арстист России Сергей Маковецкий, передает журналист Первого областного информагентства.На необычном концерте побывала общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.

С августа 2024 года Алексей Рубин занимает должность главного дирижера и художественного руководителя Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Он также сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» (с сентября 2022 года) и Российским национальным молодежным симфоническим оркестром (с 2018 года). Ранее (с 2015 по 2022 год) работал ассистентом дирижера в Академическом симфоническом оркестре Московской филармонии. За свой вклад в российскую культуру Алексей Рубин награжден почетной грамотой президента РФ (2023 год) и принимал участие в аккомпанементе пианистам на финале XVII международного конкурса им. П.И. Чайковского (2023 год).



Его обширная концертная деятельность включает выступления с ведущими российскими оркестрами и солистами, а также благотворительные концерты. Он также ассистировал таким выдающимся дирижерам, как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Михаил Юровский, Даниэле Гатти и Шарль Дютуа. Сегодня именинник находится в зрительном зале.



В первом акте концерта прозвучала симфония П. И. Чайковского «Зимние грезы», а во втором народный артист РФ Сергей Маковецкий прочитал повесть А. С. Пушкина под музыкальным сопровождением Челябинского симфонического оркестра. За дирижерским пультом сегодня был Михаил Перевалов. Сочетание музыки Свиридова и тонкого текста Пушкина создали атмосферу зимнего вечера, вьюги и стужи посредине календарной весны.



Сергей Маковецкий — обладатель многих российских и зарубежных кинонаград и театральных премий. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства», Премией Мэра Москвы в области литературы и искусства. Лауреат Государственной премии России, народный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания.

