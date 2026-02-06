Семья по духу: в челябинском храме Ксении Петербургской отметили престольный праздник

Праздничную литургию возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий

6 февраля, в день памяти одной из самых почитаемых и любимых русских святых — блаженной Ксении Петербургской, свой престольный праздник отметила община храма в ее честь, расположенного на окраине Ленинского района Челябинска. Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, который передал прихожанам благословение и любовь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





Владыка сердечно поблагодарил настоятеля храма протоиерея Алексея Бобылева за его усердные пастырские труды и ту особую, домашнюю атмосферу любви, которая царит в этой общине.









В проповеди митрополит Алексий раскрыл удивительный и смиренный путь святой, принявшей на себя подвиг юродства ради Христа.





«Часто то, что в глазах мира кажется малым и даже странным, драгоценно у Бога. Блаженную Ксению, которую соседи когда-то не понимали, теперь вся Россия знает как скорую помощницу и утешительницу в самых трудных житейских обстоятельствах. И к ней в Петербург едут люди со всего мира, потому что нашли в ней родное, любящее сердце», — отметил архипастырь.





Владыка особо подчеркнул, что подлинная святость рождается не от величия, а от великого доверия Богу и самоотверженной любви к ближним — именно такой любви, которая царит в стенах этого храма.





Приход, рожденный в служении

Духовная семья этого храма с самого начала строилась на делах милосердия. Как рассказал настоятель, протоиерей Алексей Бобылев, еще до постройки стен, на пустыре, будущие прихожане начали с простого — с раздачи горячих обедов нуждающимся. Так, подражая своей небесной покровительнице, они искали не просто место для молитвы, а способ стать ближе к Богу через помощь тем, кто рядом.





Сегодня эта добрая традиция живет и крепнет. В храме, как в большом дружном доме, трудятся сестры милосердия, с материнской заботой помогая малоимущим семьям: собирают вещи, готовят еду, поддерживают словом и делом. А с началом специальной военной операции здесь естественно и горячо откликнулись на нужды наших защитников.

Ярким примером такой соборной, семейной любви стала группа «Труженики тыла». Несколько раз в неделю в помещении при храме собираются десятки жителей района — бабушки, молодые мамы, мужчины. Кто-то уже давно в церкви, кто-то только ищет свой путь к вере, но всех объединяет одно искреннее желание: помочь бойцам, как помогали бы своим сыновьям и братьям.

«Окопные свечи, чтобы воин мог согреть чай, наборы для сухого душа, чтобы мог привести себя в порядок, фильтры для воды. За прошлый год наша дружная команда изготовила около 10 тысяч свечей, более 18 тысяч гигиенических наборов и тысячи фильтров. Мы чувствуем, что это наше общее дело, наш вклад и наша молитва», — говорит отец Алексий.

«Наконец-то ты меня привела домой»

Для многих прихожан храм стал не просто приходом, а настоящим духовным домом, где душа обретает покой.

«Когда я первый раз пришла сюда, у меня было такое чувство, будто душа вздохнула и сказала: „Наконец-то ты меня привела домой“», — делится прихожанка Галина (в крещении Агафья), бывшая медработница, а ныне сестра милосердия.









Здесь нет чужих. Все — свои

И как в большой семье, делятся и радостями, и чудесной помощью по молитвам к блаженной Ксении. Прихожанка Татьяна рассказывает, как после долгих лет ожидания по молитвам к святой у ее детей родились долгожданные внуки.

«Я чувствую поддержку Ксеньюшки в самых простых и самых сложных житейских делах. Она как добрая, понимающая матушка, которая всегда рядом», — говорит женщина.

Кстати, именно о семье и о детях чаще всего молятся матушке Ксении или, как она сама просила ее называть, Андрею Федоровичу — по имени умершего без покаяния супруга. И даже если большой веры нет (сначала нет!), то искренняя просьба, подкрепленная горячим желанием, все равно сработает, говорит уроженка Магнитогорска Екатерина. Она давно вышла замуж в Петербург, растила детей супруга от первого брака, а своих не было. И вот прошлым летом, проводя экскурсию для родственниц, внезапно оказалась на Смоленском кладбище. Теперь уверена, что все в нашей жизни промыслительно.

«Ни разу за годы жизни в Петербурге я и не помышляла туда съездить. А тут племяннице стало плохо во время речной прогулки, попросили ссадить нас прямо посреди маршрута и оказались возле старинного кладбища. Заметили часовню, огромную очередь туда, узнали у людей о Ксении. Не скажу, что я прямо прониклась, но решила, что мы попали сюда неслучайно. Молитв я не знаю – обратилась к святой своими словами. А через месяц обнаружила, что жду ребенка, хотя врачи делали плохие прогнозы из-за моих проблем с почками», — рассказала Екатерина автору этих строк.





Престольный праздник в этом году стал для общины храма Ксеньюшки — большинство так ласково зовут свою святую — особенно светлым и радостным, днем искренней любви, деятельной веры и доверия Богу и своей заступнице перед Всевышним, блаженной Ксении Петербургской, чье любящее сердце не оставляет своей теплой заботой и эту уральскую общину, носящую ее имя.