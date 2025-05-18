Самая активная молодежь Челябинской области встретилась с Ильей Авербухом

Состоялся первый выезд образовательного проекта «Друг с Юга Урала»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в эти выходные собралась самая активная молодежь Челябинской области — это 150 участников образовательного проекта «Друг с Юга Урала». В финальный день первого образовательного выезда ребята встретились с олимпийским чемпионом Ильей Авербухом, основателем Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ириной Текслер и генеральным директором Уральского автомобильного завода Павлом Яковлевым, передает ИА «Первое областное».

На протяжении трех дней участники образовательного проекта «Друг с Юга Урала» в возрасте от 16 до 35 лет принимали участие в различных вебинарах, слушали лекции, посещали интересные образовательные программы, чтобы впоследствии активно участвовать в развитии региона и реализовывать социально значимые инициативы.

«У нас существует много молодежных проектов, но вот так собрать молодежь, помочь им развить какие-то навыки, продвинуть свои проекты не так много. Одним из них стал „Друг с Юга Урала“, который в этом году проходит не только в фестивальном, но и в обучающем формате»,— прокомментировала Ирина Текслер.







Она отметила, что проект пользуется большой популярностью: всего от молодежи было подано 750 заявок — а это пять человек на одно место.

Финальный день очной встречи выдался для молодежи насыщенной: на протяжении двух часов ребята вели открытый диалог с Ильей Авербухом на тему «Находить и создавать смыслы: как раскрыть свой внутренний потенциал». Участники задали интересующие их вопросы и получили от олимпийского чемпиона ценные советы.







С Ириной Текслер у ребят состоялась мотивационная встреча по теме «Регион абсолютных возможностей». Задать свои вопросы участникам проекта удалось и генеральному директору Уральского автомобильного завода Павлу Яковлеву.







Напомним, региональная программа «Друг с Юга Урала» — это уникальный образовательный проект, целью которого является повышение вовлеченности неравнодушной молодежи в жизнь региона.







Для отобранных 150 участников с мая по декабрь 2025 года будут проведены четыре очных модуля: образовательный, спортивный, культурный и полезный.

Обучение проходит по трем направлениям: «Первопроходец» — для тех, кто полон энтузиазма, но еще не обладает необходимыми навыками; «Деятель» — для тех, кто уже имеет определенный багаж знаний и опыта; «Управленец» — для молодежи с высоким уровнем знаний и умением эффективно управлять командами и проектами.

Впереди участников проекта ждут еще три образовательных выезда, которые состоятся в августе, октябре и декабре.