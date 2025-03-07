Сахар и немного волшебства: в Челябинске производят пасту для шугаринга

А еще шампуни, кремы и скрабы

В Челябинске вот уже девять лет работает производство по изготовлению пасты для шугаринга Eco Sugaring. Сегодня журналист ИА «Первое областное» заглянула за кулисы мира ароматов и узнала историю создания бренда у его основательницы Дарьи Медведевой.

Дарья когда-то сама выучилась на мастера по шугарингу и столкнулась с проблемой — продукция для сахарной депиляции продавалась в больших объемах для салонов.

«Я задумалась о том, что многие девушки наверняка хотели бы делать эту процедуру дома и можно придумать маленькие наборы пасты и уходовой косметики с инструкцией. Я нашла контрактное производство и сделала первые партии», — рассказала предприниматель.



Сначала Дарья занималась розничными продажами и небольшим оптом. А в 2020 году, когда случился бум маркетплейсов, компания зашла и туда.









«И вот постепенно расширялись и теперь развиваем собственное контрактное производство. Продаем косметику для других бизнесов — салонов красоты, парикмахерских. На контракт берем клиентов даже с небольшими заказами, не ставя ограничение по минимальной сумме закупки или количеству штук. Нам не трудно разработать и отгрузить клиенту даже небольшую партию. Это наша „фишка“»,

— рассказал директор компании Павел Дёмин.



Первым заработал цех по изготовлению пасты, а теперь в компании открылся и косметический цех.













Производство сахарной пасты, основного продукта компании, происходит просто и экологично. Три сотрудника ежедневно изготавливают около 2200 баночек пасты. Процесс варки происходит в трех вакуумных котлах, где выпаривается лишняя влага, превращая жидкий сироп в густую, готовую к применению пасту.













Второй цех отвечает за выпуск косметических средств, технолог Юлия (с 20‑летним опытом работы в химической промышленности) и ее помощник Максим разрабатывают рецептуры, тщательно тестируя каждый продукт в течение месяца, включая циклы замораживания и разморозки для проверки стабильности. Кроме средств для ухода за кожей до и после депиляции компания выпускает парфюмированную линейку кремов, скрабов, гелей для душа.

















«Особое внимание уделяется контролю качества. Каждый этап производства, от проверки сырья до фасовки готовой продукции, тщательно контролируется. Проверку каждой партии делает отдел контроля. Фасовка осуществляется на полуавтоматическом оборудовании с обязательной очисткой станков перед каждым циклом. Компания хранит образцы всех партий продукции на складе, что позволяет оперативно реагировать на любые претензии», — продолжил Павел Дёмин.





Образцы продукции хранятся с учетом специальных условий — чтобы не попадали солнечные лучи и не застали перепады температуры.





Сырье для косметики компания закупает в России, а за работу с онлайн-площадками, куда доставляют готовую продукцию для продажи, отвечают менеджеры. В компании работает административный персонал, занимающийся продажами, закупками, логистикой и финансовым управлением.









Основной рынок сбыта сосредоточен в центральной части России (30% продаж), значительная доля приходится на Поволжье, Урал и Сибирь (около 40%). Также компания имеет экспортные поставки.





Компания постоянно работает над созданием новых продуктов.

«Идея принадлежит мне, а теперь мы придумываем новое со всей нашей командой. Идеи появляются из разных источников: исследования рынка, собственные потребности и даже „боль“ — нехватка на рынке продукта определенного качества. Я всегда хотела создать скраб, который мне понравится. Покупала разные — ни один не подходит. И вот мы вместе с технологом делали разные образцы, чтобы в итоге получить идеальный», — поделилась Дарья Медведева.



Компания недавно переехала в новые, более просторные помещения, что позволило расширить производство и улучшить условия труда сотрудников. В планах у Дарьи и ее команды — создание новых линеек косметики и желание сделать мир еще красивее.