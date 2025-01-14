«С новым домом!» — жители деревни Шахматово встретили 2025 год в новом Доме культуры

Сегодня его осмотрел губернатор Алексей Текслер

Жители деревни Шахматово Чебаркульского района встретили 2025 год в новом Доме культуры. Сегодня с новосельем их поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Здание построили в 2024 году, до этого творческие коллективы работали в приспособленном помещении в сельской администрации.

«И спортсмены с нами занимались, и сходы проходили, было очень неудобно», — рассказывает художественный руководитель учреждения культуры Шахматовского сельского поселения Ольга Безбородова.

В Дом культуры «Победа» с сентября завозили мебель и оборудование. Посетителей он начал принимать уже в ноябре.

И новогодние праздники шахматовцы встречали уже в новом ДК.

В деревне 700 жителей, есть школа и библиотека.

Сцену и кабинеты для творчества в первую очередь осваивают дети. А родители с волнением следят за успехами ребят из просторного зрительного зала на 200 мест.

Алексей Текслер поговорил с педагогами и их воспитанниками.

Дети, которые занимаются во дворце, не только талантливые и творческие, кто-то имеет медали за содействие СВО: ребята проводят благотворительные концерты, выступают в Чебаркульской военной части.

Губернатор особо поблагодарил жителей деревни Шахматово за название нового Дома культуры — «Победа».

«У нас год юбилейный, победный. Мы отмечаем в 2025 году 80-летие Победы. И конечно, все ждем самой главной, самой важной победы. Поэтому такое символичное название, которое вы выбрали для Дома культуры, — „Победа“. Я вам очень благодарен и признателен и уверен, что это название в этом году будет сопровождать нас долго и долго, потому что уверен, что победа, долгожданная победа, которую мы всем ждем, обязательно придет», — заявил Алексей Текслер.

Помимо Шахматово в Чебаркульском районе новый ДК построили в деревне Боровое. Средства на объекты были выделены из областного бюджета в 2024 году.

«Я знаю, что еще в 2011 году Дом культуры в Шахматово был признан аварийным, старым и была серьезная потребность в новом современном объекте. Благодаря решениям, которые мы принимали несколько лет назад о строительстве новых современных центров культуры и творчества на селе, в Чебаркульском районе построен еще один современный Дом культуры — в Боровом. И это один из подарков району к 90-летнему юбилею, который будет отмечаться буквально на днях, 17 января», — добавил Алексей Текслер.

В Челябинской области в 2024 году появились пять домов культуры, на 200 мест каждый.

В Коркинском муниципальном округе началось строительство ДК в поселке Роза, он будет готов в 2025 году.

Кроме того, в 2025 году намечено возведение домов культуры в Верхнем Уфалее, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Кизильском и Кунашакском районах.

Материал поготовлен ИА «Первое областное»