С наступлением теплых дней челябинцы потянулись на пляжи

Кто-то ловит первый загар, а некоторые уже пробуют водичку

Не дожидаясь официального старта купального сезона (он объявлен с 1 июня), жители Челябинска потянулись к водоемам, благо погода в последнее время располагает. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» заглянул на городские пляжи — официальные и не очень. Что он увидел через объектив — в нашем фоторепортаже.













Большинство отдыхающих наслаждается сухопутным отдыхом: принимает солнечные и воздушные ванны, ловит первый загар, созерцает волны — пусть не морские, но тоже хорошо.

















В воду лезут только самые отчаянные — как правило, это подростки, которым температура воды 16 градусов — уже отлично.





Впрочем, почти наверняка скоро примеру мальчишек последуют и все остальные: на последние дни мая и первые дни июня синоптики обещают 30-градусную жару.





Напомним, в Челябинске уже работают девять официальных пляжей: они специально оборудованы, там дежурят спасатели.



