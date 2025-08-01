Русский музей привез в Сатку выставку к 80‑летию Победы

11 картин представили в ДК «Магнезит»

В Сатке торжественно открыли выставку «Память. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне». Ее организовали по проекту «Русский музей. Сатка». Мероприятие собрало любителей искусства и истории, которые пришли почтить память о великом подвиге нашего народа, сообщает пресс-служба Саткинского округа.





В приветственном слове заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и глава Саткинского округа Александр Глазков выразили благодарность руководству Группы Магнезит и Русского музея за организацию выставки.

«Приятно разделить с вами чувства, связанные с этим событием. Каждое из представленных произведений — это шедевр, пронзительный и драматичный. Увидеть эту выставку особенно полезно нашим детям, ведь без прошлого не будет настоящего и будущего», — отметил Вадим Евдокимов.

Выставка открылась 25 июля и уже за несколько дней привлекла более 600 посетителей. В экспозиции представлено одиннадцать картин, созданных в период с 1944 по 1984 год. Каждое произведение — это художественное осмысление трагических страниц истории нашей страны и память о тех, кто пережил эти трудные времена.

Искусствоведы, которые провели экскурсию для гостей, отметили, что работы художников разноплановые, но все они «не просто говорят о войне, а плачут». Центральное место в выставке занимает картина Гелия Коржева-Чувелева «Проводы», которая открывает экспозицию, словно находясь на пьедестале.

Впечатляют зрителей и полотна «Конец» и «Обвинение. Нюрнбергский процесс», созданные творческим коллективом Кукрыниксы. Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов, известные своими шаржами, в этих работах раскрыли новые грани таланта, продемонстрировав силу и выразительность через трагизм событий, запечатленных на холсте.

Также среди экспонатов — диптих Николая Андронова «Русские матери», который напоминает иконы не только техникой исполнения, но и использованием глины из озера, расположенного около Ферапонтова монастыря.

Выставка оставила у посетителей необычные и глубокие впечатления. Она будет работать до 19 декабря.