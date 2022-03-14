Российский спецназ уничтожил почти все огневые точки нацбатов в пригороде Мариуполя

За прошедшие сутки ВС РФ эвакуировали из опасных районов города 8,5 тысячи человек

Пресс-секретарь министерства обороны РФ Игорь Конашенков подвел итоги 14 марта.

Стало известно, что ВС РФ уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя и их силы в жилых кварталах по периметру города. Операция по разблокированию Мириуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию жителей.

В целом, на сегодняшний день российская сторона предложила 10 гуманитарных коридоров, украинские власти согласились на три, но предложили 11 других маршрутов.

За прошедшие сутки из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 8 575 человек, из них 1 292 ребенка. В населенные пункты Украины, ДНР и ЛНР уже доставлены 2 165 тонн гуманитарного груза.

С начала проведения специальной военной операции ВС РФ эвакуировали 248 993 человека, из них 54 481 ребенок.

Однако в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны Украины продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22 государств.

Отмечается, что мирному населению освобожденных районов Украины за сутки переданы 110 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Неонацисты продолжают полностью или частично уничтожать русскоязычное население на Украине, фактически осуществлять его геноцид. Большая часть удерживаемого националистами в городах Украины населения ищет защиту в России, а не на Западе.