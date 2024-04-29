Российские школьники сыграют в интеллектуальные игры в Челябинске

На Южный Урал приехало почти 600 знатоков

Школьники со всей страны слетелись в Челябинск на XXIII чемпионат России по интеллектуальным играм. Они поборются за звание самых эрудированных. На открытии чемпионата побывал корреспондент ИА «Первое областное».

В чемпионате примут участие 76 команд старшеклассников — почти 600 самых талантливых и умных подростков со всей России и их тренеры. Главная задача — слаженно работать в команде. В игре важно проявиться не каждому игроку, а всей команде.

«Это мой второй чемпионат России, в прошлом году я участвовала в Москве. Такие игры очень хорошо развивают эрудицию. И плюсом ты получаешь очень много знакомых со всех городов России. На чемпионате очень дружелюбная обстановка, не смотря на то, что все друг другу конкуренты»,— поделилась капитан сборной команды Челябинской области Анна Гордеева.

На чемпионате России команды будут соревноваться в игре, напоминающей передачу «Что? Где? Когда?» Вопросы по истории, литературе и географии для школьников написали лучшие авторы из разных городов.

«Один из туров чемпионата состоит из вопросов, на которые нужно дать ответ за 60 секунд. Главный принцип дисциплины — ее многоформатность и многопрофильность. Нет такого, чтобы вопросы были только по химии, литературе или кулинарии. Чемпионат не посвящен никакой тематике — он по школьным знаниям и жизненным ситуациям»,— рассказал президент «Лиги интеллектуальных игр» Александр Губин.

В этом году Челябинск впервые принимает у себя Школьный чемпионат России по интеллектуальным играм. Он будет проходить в течение трех дней, а не двух, как раньше. Благодаря этому в чемпионате будет три игровые дисциплины вместо двух.

На открытии побывал губернатор Челябинской области. Алексей Текслер пожелал участникам удачи и побед и поделился, что в школьные годы тоже любил соревноваться в интеллектуальных играх. И даже задал одной из команд Челябинской области свой вопрос-загадку: «Если она сядет, то они встанут».

«Пробиться в финал чемпионата — серьезное достижение для каждого из вас. Я каждому из вас желаю успехов. Выиграть — непростая задача, потому что интеллектуальные игры — это симбиоз знаний и навыков. С одной стороны, нужно знать и понимать предмет, с другой — есть логика, удача и скорость принятия решений. И я желаю вам, чтобы все эти качества были присущи вам и вы могли добиться успеха»,— поприветствовал участников Алексей Текслер.

Чемпионат будет проходить в Челябинске в течение трех дней, с 29 апреля по 1 мая. Помимо соревнований, участников ждут экскурсии на Высоту 239 и по Государственному историческому музею Южного Урала. Также гости смогут посетить спектакль-променад в трамвае «Не метеорит» и покататься на коньках в «Уральской молнии».