В Челябинске в самом разгаре ремонт путепровода через железнодорожные пути по Бродокалмакскому тракту. В районе ТЭЦ‑3 шумит техника, снимают асфальт, убирают старые конструкции. Наш фотокорреспондент понаблюдал за работой. Делимся кадрами тяжелого и необходимого ремонта.
На путепроводе подрядчику предстоит демонтировать существующие конструкции, провести ремонт опор и пролетов, восстановить водоотвод и лестничные сходы.
Сейчас дорожники монтируют железные конструкции и устанавливают новые плиты. Кому-то даже приходится работать «под дорогой» с многотонной техникой. Для обычного человека выглядит это очень пугающе.
Работа кипит не только на путепроводе, но и под ним. Всю конструкцию реновируют и делают устойчивой и надежной.
Машины на другой стороне дороги собираются в пробки, но это временно и вынужденно. Зато можно сфотографировать необычные «транспортные средства», например повозку с лошадью.
Вскоре начнут укладывать асфальтобетонное покрытие и наносить дорожную разметку. Завершить ремонт путепровода планируют до 20 октября этого года.
Помимо дороги у ТЭЦ-3 рабочие занимаются восстановлением Бродокалмакского тракта от улицы Бажова до Курганского шоссе. Работы планируют выполнить до конца августа.