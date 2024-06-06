Ремонт путепровода в районе ТЭЦ‑3 в Челябинске закончат в октябре 2024 года

Показываем, что сейчас происходит на участке

В Челябинске в самом разгаре ремонт путепровода через железнодорожные пути по Бродокалмакскому тракту. В районе ТЭЦ‑3 шумит техника, снимают асфальт, убирают старые конструкции. Наш фотокорреспондент понаблюдал за работой. Делимся кадрами тяжелого и необходимого ремонта.

На путепроводе подрядчику предстоит демонтировать существующие конструкции, провести ремонт опор и пролетов, восстановить водоотвод и лестничные сходы.

Сейчас дорожники монтируют железные конструкции и устанавливают новые плиты. Кому-то даже приходится работать «под дорогой» с многотонной техникой. Для обычного человека выглядит это очень пугающе.

Работа кипит не только на путепроводе, но и под ним. Всю конструкцию реновируют и делают устойчивой и надежной.

Машины на другой стороне дороги собираются в пробки, но это временно и вынужденно. Зато можно сфотографировать необычные «транспортные средства», например повозку с лошадью.

Вскоре начнут укладывать асфальтобетонное покрытие и наносить дорожную разметку. Завершить ремонт путепровода планируют до 20 октября этого года.

Помимо дороги у ТЭЦ-3 рабочие занимаются восстановлением Бродокалмакского тракта от улицы Бажова до Курганского шоссе. Работы планируют выполнить до конца августа.