Путепровод на въезде в челябинский поселок строят с опережением графика

Глава города оценил ход работ

Путепровод в Новосинеглазово строят с опережением графика. Благодаря ему на въезде в челябинский поселок больше не будет пробок. Сегодня, 26 ноября, мэр Алексей Лошкин оценил строительство и подвел итоги дорожного сезона — 2024.

«Проект переходящий, работы по нему начались в этом году, их окончательное завершение планируется в 2026-м. Существующий переезд при этом будет полностью закрыт», — сказал Алексей Лошкин.



Сегодня переезд проходит через железнодорожные пути, постоянные пробки приносят дискомфорт жителям поселка. Новый путепровод, который строится при поддержке губернатора Алексея Текслера, будет проходить над путями.





Кроме того, в самом поселке Новосинеглазово в следующем году планируется заменить асфальт на восьми улицах общей протяженностью почти 6 километров.

Глава города подвел итоги дорожно-строительного сезона — 2024.





«Более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров удалось Челябинску обновить в 2024 году благодаря непосредственной поддержке губернатора», — сказал Алексей Лошкин.

В том числе построено три объекта, на двух проведен капитальный ремонт, а также отремонтирован один путепровод.