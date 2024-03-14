В начале встречи для иностранных гостей провели инструктаж и показали пункт управления макаронными линиями. На предприятии имеются две мельницы, с помощью которых делают собственную муку. Как рассказал технолог Александр, замес теста проходит практически под космическим вакуумом, чтобы удалить из теста весь воздух.
Студентам показали, с помощью чего продавливается тесто и получаются разные формы макарон, и представили всю продукцию предприятия — в том числе муку, разные крупы и хлопья.
Далее для иностранных гостей устроили экскурсию по цеху. Им показали все этапы создания продукции — от замешивания теста до фасовки и транспортировки изделий. В конце студенты оказались в новом огромном — площадью более 12 тысяч «квадратов» — логистическом центре, в строительство которого было вложено больше 2 миллиардов рублей.
«Уникальность этого центра в том, что все процессы в нем роботизированы. Всей этой системой управляет один человек. Задания контролирует оператор системы управления, ему помогает еще один специалист, который следит за состоянием оборудования. А всего на предприятии работают 170 человек», — рассказал руководитель складского комплекса Сергей Гусаров.
После экскурсии иностранным гостям вручили подарочные пакеты, в которых были каши и макароны собственного производства, а также специальные экосумки.
«В Челябинске я первый раз, и по сравнению с моей родиной тут очень холодно. Было интересно и познавательно увидеть, как готовят макароны, которые все любят. Масштабы производства очень большие, и они завораживают. На самом деле мы часто покупаем продукцию этой марки», — поделилась участница Всемирного фестиваля молодежи Владислава из Туркменистана.
Иностранные студенты приехали в Челябинск по маршруту «Жить и работать в России». Делегацию представили 53 участника Всемирного фестиваля молодежи. В первый день гости посетили экскурсии по Челябинску и концерт «С любовью к Южному Уралу».
«Мы были рады приветствовать студентов на нашем предприятии. Мы гордимся, что делегация приехала именно к нам. Все ребята доброжелательные, общительные и задавали много интересных вопросов. Очень приятно, что многие из них знают нашу продукцию. И, судя по улыбкам, молодежи тоже все понравилось», — отметил управляющий компанией «Макфа» Антон Белоусов.