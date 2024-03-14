Процесс производства челябинских макарон показали иностранным студентам

За один день цех предприятия «Макфа» производит 600 тонн изделий

Челябинские макароны известны по всему миру, студенты из 32 стран увидели, как их производят на предприятии АО «Макфа». Участники ВФМ‑2024 узнали, что сушка теста длится около 14 часов, а за один день цех производит 600 тонн изделий. За процессом создания макарон следил корреспондент ИА «Первое областное».

В начале встречи для иностранных гостей провели инструктаж и показали пункт управления макаронными линиями. На предприятии имеются две мельницы, с помощью которых делают собственную муку. Как рассказал технолог Александр, замес теста проходит практически под космическим вакуумом, чтобы удалить из теста весь воздух.

Студентам показали, с помощью чего продавливается тесто и получаются разные формы макарон, и представили всю продукцию предприятия — в том числе муку, разные крупы и хлопья.

Далее для иностранных гостей устроили экскурсию по цеху. Им показали все этапы создания продукции — от замешивания теста до фасовки и транспортировки изделий. В конце студенты оказались в новом огромном — площадью более 12 тысяч «квадратов» — логистическом центре, в строительство которого было вложено больше 2 миллиардов рублей.

«Уникальность этого центра в том, что все процессы в нем роботизированы. Всей этой системой управляет один человек. Задания контролирует оператор системы управления, ему помогает еще один специалист, который следит за состоянием оборудования. А всего на предприятии работают 170 человек», — рассказал руководитель складского комплекса Сергей Гусаров.

После экскурсии иностранным гостям вручили подарочные пакеты, в которых были каши и макароны собственного производства, а также специальные экосумки.

«В Челябинске я первый раз, и по сравнению с моей родиной тут очень холодно. Было интересно и познавательно увидеть, как готовят макароны, которые все любят. Масштабы производства очень большие, и они завораживают. На самом деле мы часто покупаем продукцию этой марки», — поделилась участница Всемирного фестиваля молодежи Владислава из Туркменистана.



Иностранные студенты приехали в Челябинск по маршруту «Жить и работать в России». Делегацию представили 53 участника Всемирного фестиваля молодежи. В первый день гости посетили экскурсии по Челябинску и концерт «С любовью к Южному Уралу».

«Мы были рады приветствовать студентов на нашем предприятии. Мы гордимся, что делегация приехала именно к нам. Все ребята доброжелательные, общительные и задавали много интересных вопросов. Очень приятно, что многие из них знают нашу продукцию. И, судя по улыбкам, молодежи тоже все понравилось», — отметил управляющий компанией «Макфа» Антон Белоусов.