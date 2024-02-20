Челябинск вчера потрясла новость: внезапно оборвалась жизнь художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова. Церемония прощания пройдет завтра, 21 февраля. А сегодня мы собрали его фото. Здесь, на снимках, маэстро запечатлен так, как он чувствовал музыку, со всей ее глубиной, эмоциями и характером.

0129 (9).JPG

0133 (8).JPG

Открытая церемония прощания состоится в Концертном зале им. С. С. Прокофьева Челябинской государственной филармонии с 11:00 до 14:00 21 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Текслер.

1002 (6).JPG

1007 (4).JPG

1004 (4).JPG  Адик Абдурахманов скончался от инфаркта. Его обожала челябинская публика. 

0058 (13).JPG

0062 (11).JPG

0066 (29).JPG

0097 (15).JPG

0192 (2).JPG

0144 (8).JPG

 Сегодня социальные сети наполнены скорбью и сообщениями о безвременном уходе мастера:

«Великий человек! Невосполнимая потеря для Челябинской области…
Светлая память, Адик Аскарович! Соболезную родным и близким».

«Великий человек, сделавший для музыки в Челябинске и всей стране много важного!! Имел честь неоднократно работать с ним на одной сцене. Огромная потеря…»

0005 (47).JPG

«Непостижимо! Такой силы и обаяния человек. Профессионал с большой буквы! Светлейшая ему память! А для нас, филармонистов, огромная утрата. Трудно представить, что, войдя в наш любимый зал, не встретишь всегда улыбающегося, радушного человека!!! Горе… то большое горе…»

В январе 2022 года он отметил свое 60-летие. Интервью с маэстро записали наши коллеги.

Тогда он так сказал о своем деле жизни:

«Я думаю, нужно честно относиться к своему делу. Вот что главное. Рано или поздно… Рано или поздно что-то будет».

    Он ушел на пике своего творчества, на взлете.

«Моя главная задача — зажечь музыкантов, чтобы они сыграли наилучшим образом. К каждому произведению найти ключик и дать музыкантам не просто ритм — раз, два, три, четыре, — а эмоцию! Не знаю чем: бровями, глазами, жестами…»

Запомним его талант.