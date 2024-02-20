Прощание с Адиком Абдурахмановым пройдет 21 февраля в Челябинске

Церемония состоится в Концертном зале им. С. С. Прокофьева

Челябинск вчера потрясла новость: внезапно оборвалась жизнь художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова. Церемония прощания пройдет завтра, 21 февраля. А сегодня мы собрали его фото. Здесь, на снимках, маэстро запечатлен так, как он чувствовал музыку, со всей ее глубиной, эмоциями и характером.

Открытая церемония прощания состоится в Концертном зале им. С. С. Прокофьева Челябинской государственной филармонии с 11:00 до 14:00 21 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Текслер.

Адик Абдурахманов скончался от инфаркта. Его обожала челябинская публика.

Сегодня социальные сети наполнены скорбью и сообщениями о безвременном уходе мастера:

«Великий человек! Невосполнимая потеря для Челябинской области…

Светлая память, Адик Аскарович! Соболезную родным и близким».

«Великий человек, сделавший для музыки в Челябинске и всей стране много важного!! Имел честь неоднократно работать с ним на одной сцене. Огромная потеря…»

«Непостижимо! Такой силы и обаяния человек. Профессионал с большой буквы! Светлейшая ему память! А для нас, филармонистов, огромная утрата. Трудно представить, что, войдя в наш любимый зал, не встретишь всегда улыбающегося, радушного человека!!! Горе… то большое горе…»

В январе 2022 года он отметил свое 60-летие. Интервью с маэстро записали наши коллеги.

Тогда он так сказал о своем деле жизни:

«Я думаю, нужно честно относиться к своему делу. Вот что главное. Рано или поздно… Рано или поздно что-то будет».

Он ушел на пике своего творчества, на взлете.

«Моя главная задача — зажечь музыкантов, чтобы они сыграли наилучшим образом. К каждому произведению найти ключик и дать музыкантам не просто ритм — раз, два, три, четыре, — а эмоцию! Не знаю чем: бровями, глазами, жестами…»

Запомним его талант.