Прокуратура проверила челябинский многоквартирник со стоками в подвале

Коммунальщикам грозит административная ответственность

После нашей публикации прокуратура Центрального района проверила челябинский многоквартирник со стоками. Ранее к нам обращались жильцы дома на Российской, 73: в их подъезде стоит невыносимый запах, а подвал затоплен. Помощник прокурора осмотрела проблемный дом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С подачей отопления ситуация в доме ухудшилась: зловоние стало невыносимым, а коммунальные службы перестали реагировать на письма жильцов.

Прокуратура района выехала на место, встретилась с коммунальными службами и жильцами и проверила информацию.

«Прокуратурой района с участием представителей управляющей компании, ресурсоснабжающей организации и собственников помещений Российская, 73 проведен выездной осмотр общего имущества многоквартирного дома, а также магистральных сетей водоотведения, по результатам которого установлен факт затопления»,— отметила помощник прокурора Эльвира Горшкова.

На управляющую компанию и МУП «ПОВВ» заведут административное дело. Сейчас устанавливается, какие работы проводились, как случилось подтопление и что к этому привело.

Информагентство будет дальше следить за ситуацией.