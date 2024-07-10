Производитель молока в Челябинской области вышел на рекордные объемы

Хозяйство попадает в топ‑100 лучших в России

Больше 20 процентов молока на прилавках магазинов Челябинской области произведено в хозяйстве «Коелгинское». Предприятие вышло на производство 100 тонн молока в сутки. Наш фотограф побывала на одной из самых современных ферм в стране и увидела, как получается любимый многими продукт. Много зелени и коров — в нашем фоторепортаже.





На такой рекордный объем производства в СПК «Коелгинское» имени И. Н. Шундеева вышли благодаря господдержке. Субсидии из областного бюджета хозяйствам региона только в этом году составили 585,6 миллиона рублей. Деньги направляют на поддержку капстроительства и модернизацию объектов АПК, компенсацию на покупку техники.

«Чтобы вовремя, быстро, качественно провести уборку кормов, нужна современная, производительная техника. Мы активно ведем обновление, буквально за последний месяц приобрели технику более чем на 100 миллионов рублей. В основном это техника для животноводства: самоходные кормосмесители, телескопические погрузчики, комбикормовый завод», — рассказывает Анатолий Шундеев.





Кроме техники и полноценных кормов, которыми обеспечено поголовье в хозяйстве, провели коренное перевооружение. Построили новые помещения для коров и доильные залы по типу карусели. Сегодня СПК «Коелгинское» имени И. Н. Шундеева входит в 100 лучших молочных хозяйств страны. Главный зоотехник Елена Никитина поделилась секретом такого результата: коров перевели на трехразовую дойку.

«Если мы сохраним суточный удой молока, то в год выйдем на производство 36 тысяч тонн. А в дальнейшем при росте стада до 4000 голов (сейчас в хозяйстве 3700 дойных коров) и общего поголовья до 8,5—9 тысяч (в настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота в СПК уже насчитывает около 8000 голов) будем производить 40 тысяч тонн молока в год. Это серьезный результат даже на уровне России», — делится планами собственник.

