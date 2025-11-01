Проект «Я люблю тебя, жизнь!» с мировыми звездами стартовал на Урале с концерта в Челябинске

Масштабный патриотический проект продолжится выступлениями в Екатеринбурге и Перми

Концерт «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием дирижера Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России (НФОР) и оперной дивы Хиблы Герзмавы прошел в Челябинске в пятницу, 31 октября.









Программа вечера была составлена из песен военных лет и композиций, ставших символами памяти. Программа получила название по легендарной песне Эдуарда Колмановского «Я люблю тебя, жизнь!».













В концерте прозвучали песни Василия Соловьева-Седого, Андрея Эшпая, Александры Пахмутовой, Яна Френкеля, Давида Тухманова, Булата Окуджавы, а также киномузыка и симфонические произведения отечественных классиков — от Чайковского до Свиридова.









Завершился концерт мощным исполнением песни «День Победы», после которого зал аплодировал артистам стоя.









Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил мэтров за вечер и память.

«Каждая песня, каждая строчка до мурашек и до слез — от „Священной войны“ и до „Дня Победы“. Песни, которые знает и любит вся страна. Они в нашем культурном коде навсегда», — написал глава региона в своем телеграм-канале.





Добавим, концерт в Челябинске дал старт «уральской триаде» мероприятий, приуроченной ко Дню народного единства. Сегодня маэстро Спиваков, оркестр и Хибла Герзмава выступят в Екатеринбурге, 3 ноября — в Перми.