Житель Увельского района Григорий Бобер, приехавший из ЛНР восемь лет назад, делится фотографиями южноуральской природы. Его снимки, демонстрирующие красоту пробуждающейся после зимы природы, набирают тысячи просмотров в социальных сетях.
Григорий приехал в Челябинскую область в 2014 году всего на две недели, чтобы навестить родственника. Однако тяжелая обстановка на родине и красота южноуральских пейзажей заставили его остаться.
Мужчина со школы увлекается фотографией. Он находит вдохновение в красоте уральских лесов, гор и рек, контрастирующих с его родными степями. Несмотря на тоску по родине и переживания за родных, он благодарен судьбе за новую жизнь на Южном Урале.
Смотрите подборку его работ и наслаждайтесь пробуждением природы вместе с нами.