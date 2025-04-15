Пробуждение природы Челябинской области показал фотограф из ЛНР

Яркие краски южноуральской весны передает житель Увельского района

Житель Увельского района Григорий Бобер, приехавший из ЛНР восемь лет назад, делится фотографиями южноуральской природы. Его снимки, демонстрирующие красоту пробуждающейся после зимы природы, набирают тысячи просмотров в социальных сетях.

Григорий приехал в Челябинскую область в 2014 году всего на две недели, чтобы навестить родственника. Однако тяжелая обстановка на родине и красота южноуральских пейзажей заставили его остаться.

Мужчина со школы увлекается фотографией. Он находит вдохновение в красоте уральских лесов, гор и рек, контрастирующих с его родными степями. Несмотря на тоску по родине и переживания за родных, он благодарен судьбе за новую жизнь на Южном Урале.

Смотрите подборку его работ и наслаждайтесь пробуждением природы вместе с нами.