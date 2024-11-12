Проблемные точки Металлургического района возьмут на контроль после жалоб челябинцев

Некоторые аварийные ситуации обещают решить в ближайшие две недели

В Металлургическом районе накопились проблемы, которые мешают жителям. Челябинцы активно обсуждают это в соцсетях, пишут обращения в администрацию города, в том числе врио мэра Алексею Лошкину. Сегодня градоначальник решил проверить несколько мест, на которые ему поступают жалобы.

Все обращения жителей ЧМЗ поступали градоначальнику в соцсетях: «ВКонтакте», «Телеграме». Причем не только от людей, но и от соцучреждений: так, сотрудники школы № 24 рассказали, что уже месяц перед учебным заведением бежит водопровод. Другие наболевшие темы — затянувшийся капремонт трамвайных путей на Черкасской, подтопление частного сектора в поселке Першино и «неэстетичный» вид сквера Победы.

Первой точкой, которую осмотрел врио мэра, стала остановка трамвая «Першино» на Черкасской (со стороны улицы Аральской). Здесь затянулся капремонт путей: ремонтировать начали еще весной, асфальтирование участка на пересечении Черкасской и 50-летия ВЛКСМ анонсировали на 16 октября. Спустя почти месяц рабочие заасфальтировали переезд для авто, но так и не обустроили пешеходный переход. Пенсионеры, дети и люди с ограничениями здоровья вынуждены пробираться по щебню. По словам главы района, подрядчик обещал завершить работы 4 ноября. Сегодня — 12-е.

«Трафик большой, людей много ходит — с колясками, санками детскими по камням… Люди пишут, обращают внимание. Надо в ближайшее время закончить. Можете завтра? Тогда вот вам поручение. Берите на контроль — мне доложите!» — возмутился Алексей Лошкин.

За остановкой не закончили и укладку кабеля. Припудренные снегом земляные работы навели врио мэра на мысль, что сроки их выполнения давно вышли. Так и оказалось: по контракту работы должны быть закончены к 1 сентября. Алексей Лошкин дал две недели на окончание работ. Обещают все выполнить. Благоустройство участка проведут уже весной.

Без асфальта остается и переезд через пути к популярному у жителей района торговому комплексу. Трамваи по нему ходят, а вот машины проехать пока не могут.

Следующая точка — пересечение Доменной и 32-й годовщины Октября — это неподалеку, немного глубже в поселке Першино. Здесь, в низине, ливневка топит участки домов частного сектора.

Проблема давняя. Дело в том, что здесь не налажена система отведения воды из ручья неподалеку: вода бежит по трубам, переполняется в низине и вытекает на дорогу.

Врио главы Челябинска Алексею Лошкину представили проект, как можно помочь жителям. По словам замглавы района Оксаны Паньковой, планируется, что будет произведена врезка в существующий коллектор 500 мм, который идет от ручья и уводит воды в другое место. Работы намечены на 2025 год. Их выполнит комитет дорожного хозяйства.

Еще одна проблемная зона, которой никто не занимается уже около месяца, — прорыв водопровода у школы № 24. Площадку перед школой периодически заливает. Вот и сейчас тут для детей — бесплатный каток, для взрослых — место, где можно переломать все кости.

Водовод прорвало еще 16 октября, вода бежит не переставая. С наступлением минусовых температур улицу Жукова покрыл толстый слой льда.

«Тут просто убиться можно!» — оценил «катушку» Алексей Лошкин.

По словам врио мэра, соцучреждениями, в том числе школами, нужно заниматься в первую очередь. Такие потопы просто недопустимы. После визита врио мэра прорыв пообещали ликвидировать к вечеру. Лед тоже обещают разбить, чтобы жителям было комфортно проходить по улице.

Последняя точка осмотра — сквер Победы на улице Коммунистической. Это второй в городе комплекс, где горит Вечный огонь. К юбилею Великой Победы здесь пообещали провести благоустройство.

На улице Коммунистической сейчас не очень эстетично: за стелой и Вечным огнем, между фотографиями бойцов и ветеранов, натянуты черные кабели. Врио мэра Алексею Лошкину пообещали убрать их под землю до 9 мая 2025 года.

«Мемориальный комплекс должен быть приведен в соответствие — будет большая годовщина. Я не понимаю только одного: почему с 2020 года вопрос висит? В этом году все завершить! Приедем сюда 9 мая!» — обратился Лошкин к главе района.

Подводя итоги рабочей поездки, Алексей Лошкин отметил, что все проблемы взяты на контроль. Главе района дано поручение следить за ходом выполнения всех работ. Глава района Сергей Кочетков подчеркнул, что план-график решения проблем разработают в ближайшее время.

«Ряд проблем имеют уже длительный характер. Сейчас же чем быстрее мы приступим ко всем необходимым работам, тем меньше придется доделывать весной», — отметил глава района.