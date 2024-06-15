Премьера балета «Тысяча и одна ночь» состоялась в Челябинске

Зал был полный

14 июня на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки состоялась премьера балета «Тысяча и одна ночь» в рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой». На сцену вышли артисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Послушать колоритную музыку Ближнего Востока, увидеть потрясающие декорации, костюмы и, конечно же, танцы пришли сотни зрителей, передает ИА «Первое областное».

Композитор Фикрет Амиров постарался передать все богатство арабской ритмики, поэтому зрители могли услышать звуки ксилофона, вибрафона, литавр, тарелок, барабанов и других ударных инструментов. В состав оркестра включили и тар — традиционный азербайджанский струнный инструмент. Все это вместе с традиционными оркестровыми инструментами создавало чарующие восточные мелодии.

Премьеру балета посетила общественный деятель, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она рассказала, что этому балету уже более 40 лет, а на челябинской сцене артисты Азербайджанского театра показали его впервые.

«Я очень рада, что наши дружественные страны приезжают к нам и представляют свои лучшие спектакли. Мы увидели любимые всеми нами ближневосточные сказки про нашу любимую Шахерезаду, про молодого царя Шахрияра, про Симбада-Морехода, про Али-Бабу и 40 разбойников и, конечно же, про Алладина. Я уверена, что эти сказки отозвались добром и теплом в сердцах зрителей»,— поделилась Ирина Текслер.

Балет «Тысяча и одна ночь» покажут на сцене театра оперы и балета и сегодня, 15 июня. А в понедельник, 17 июня, состоится гала-концерт с участием приглашенных звезд балета. Ожидается, что перед зрителями выступит народная артистка России Татьяна Предеина, которая училась у великой балерины, имя которой и носит фестиваль.