Челябинский мотоклуб Wings во второй раз провел праздничную акцию «Мотодед Мороз». Накануне «кортеж» из трех мотоциклов — старенького «Днепра» и двух кроссовых байков — проехал по ледовым городкам, чтобы поздравить жителей, прежде всего юных, и вручить подарки.
Маршрут начался у парка Тищенко, где мотоциклистов уже ждали первые дети.
Затем Мотодед со свитой направился к городку у кинотеатра «Победа», где не только дети, но и взрослые с удовольствием читали стихи и пели песни, чтобы порадовать мото-Дедушку и его мото-внучку Снегурочку.
И получить подарки, конечно же!
После этого новогодний байк-кортеж отправился к главной елке города на площадь Революции.
«Реакция горожан была очень теплой: прохожие махали нам руками, машины бибикали, создавая по-настоящему праздничную атмосферу. „Днепр“, правда, немного капризничал в дороге — возраст берет свое. Но это не помешало нам объехать все точки и подарить радость не только детям, но и взрослым», — поделились подробностями организаторы.
Кульминацией дня стала романтическая история.
Иван Морис, исполнявший роль Деда Мороза, сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо под новогодней елкой на площади Революции. Ответ, как и ожидалось, был «да».
«Разве можно отказать такому красивому Деду Морозу с мотоциклом?!» — шутят в клубе.
Кроме того, здесь же были подведены итоги фотоконкурса «Мотосезон-2025». Главный приз победителю тоже вручили под огнями новогодних гирлянд.