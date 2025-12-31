Праздник городу и предложение под елкой: челябинские байкеры провели акцию «Мотодед Мороз»

Выезд праздничного байк-кортежа в канун Нового года становится традицией

Челябинский мотоклуб Wings во второй раз провел праздничную акцию «Мотодед Мороз». Накануне «кортеж» из трех мотоциклов — старенького «Днепра» и двух кроссовых байков — проехал по ледовым городкам, чтобы поздравить жителей, прежде всего юных, и вручить подарки.

Маршрут начался у парка Тищенко, где мотоциклистов уже ждали первые дети.

Затем Мотодед со свитой направился к городку у кинотеатра «Победа», где не только дети, но и взрослые с удовольствием читали стихи и пели песни, чтобы порадовать мото-Дедушку и его мото-внучку Снегурочку.

И получить подарки, конечно же!





После этого новогодний байк-кортеж отправился к главной елке города на площадь Революции.







«Реакция горожан была очень теплой: прохожие махали нам руками, машины бибикали, создавая по-настоящему праздничную атмосферу. „Днепр“, правда, немного капризничал в дороге — возраст берет свое. Но это не помешало нам объехать все точки и подарить радость не только детям, но и взрослым», — поделились подробностями организаторы.





Кульминацией дня стала романтическая история.





Иван Морис, исполнявший роль Деда Мороза, сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо под новогодней елкой на площади Революции. Ответ, как и ожидалось, был «да».





«Разве можно отказать такому красивому Деду Морозу с мотоциклом?!» — шутят в клубе.

Кроме того, здесь же были подведены итоги фотоконкурса «Мотосезон-2025». Главный приз победителю тоже вручили под огнями новогодних гирлянд.