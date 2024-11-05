Праздничным гала-концертом завершился фестиваль «Синегорье» в Челябинске

Зрителей поразили ансамбли из Махачкалы и Салехарда

В Челябинске подошел к концу XIV Международный фестиваль национальных культур «Синегорье». В этом году в столице Южного Урала прошло семь концертов, еще 18 состоятся по всей области. Чем южноуральцев напоследок удивили танцевальные ансамбли страны — в нашем фоторепортаже.

В театре оперы и балета выступили несколько именитых коллективов: детские и взрослые студии ансамбля танца «Урал», Государственный театр танца «Казаки России» из Липецка, Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра’сэв» из Салехарда, екатеринбургский народный хор и ансамбль танца «Лезгинка» из Махачкалы.

Последние исполнили красочный номер «Праздник в горном ауле». Зрителям могло показаться, что танцоры умеют летать — они парили над сценой, выполняли сложные трюки и ходили по тонкой веревочке.

Гордость Челябинска — ансамбль танца «Урал» — показал несколько номеров. Одними из них стали старинное игрище уральских казаков «Бышенька» и выступление «Трюкачи» от детской студии.

В конце гала-концерта все артисты вышли на общий хоровод: коллективы, выступающие с абсолютно разными и традиционными для своего региона номерами, слились в один общий танец, как бы говоря: «Все мы разные, но мы едины».