Православные южноуральцы собрали около миллиона рублей для пострадавших от паводка в Коркино

На эти деньги закуплены тепловые пушки и помпы для откачки воды

В конце июля на Коркино обрушилась большая беда: река Чумляк вышла из берегов из-за ливней — и десятки домов в частном секторе оказались затоплены по самые окна. Через неделю вода отступила. Сегодня жители разбирают завалы и пытаются просушить стены и погреба. Священники привезли в помощь коркинцам тепловые пушки.

«Как только стало известно о подтоплении территорий, епархия с благословения митрополита объявила сбор средств пострадавшим. Чужую беду люди приняли как свою и в короткие сроки собрали значительную сумму, на которую мы закупили мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки. Сегодня мы привезли их в Коркино», — говорит секретарь Челябинской епархии, настоятель коркинского храма Петра и Павла Игорь Шестаков.





У Людмилы просторный и крепкий дом в частном секторе на улице Багратиона. В ночь на 28 июля супруг Людмилы вышел во двор и увидел, что там плещется море — вода скрывала колеса автомобиля примерно до середины.



«Мы взяли вещи первой необходимости и покинули дом. Почти неделю жили в машине на улице, а ночевали у знакомых. Сами не пострадали, но потеряли кота. Нашли его только на третьи сутки. Кот сидел на диване, который плавал по комнате. Сейчас пытаемся приспособиться к новой жизни», — рассказывает Людмила.





Вода стояла во дворе дома и в самом доме по пояс. Сейчас Людмила пытается просушить вещи и стены. Несмотря на открытые окна в комнатах душно и влажно, будто в подвале с текущими трубами. Священники привезли женщине и ее соседям тепловые пушки. Эти компактные, но мощные приборы способны просушить помещение площадью до 25 кв. метров.





Тепловые пушки вручили сегодня и жителям Безымянного переулка. Ольга купила здесь частный дом несколько лет назад. Живет в нем вместе с двумя детьми. И еще даже не выплатила ипотеку.

«В нашем доме вода стояла выше колена. Не уходила почти неделю. Чтобы просушить стены, я включаю два вентилятора, но толку мало. Надеюсь, помогут тепловые пушки», — говорит Ольга.

Ее соседка Галина уже оборвала со стен испорченные обои, отрезала распухший гипсокартон. По нему можно увидеть, до какого уровня доходила вода внутри дома. Галине также выдали тепловую пушку.





У всех жителей Безымянного переулка вода все еще стоит в подполе. Причем вчера опять начала прибывать. Люди бояться, что беда повторится.





Пожалуй, самая серьезная ситуация у жильцов улицы Береговая. Журналисты Первого областного приезжали сюда на пике паводка. Большая вода ушла, но люди все еще не вернулись в свои дома — многие живут на съемных квартирах.

«Мы с женой успели вынести два телевизора. Все остальные вещи пропали. Высушить и запустить получилось только старенький холодильник», — рассказывает Сергей.

Каждый день мужчина приходит в свой ом, чтобы растопить русскую печь — старается просушить комнаты. И Сергей теперь тоже сможет использовать тепловую пушку.





Всего священники раздали жителям 46 тепловых пушек. А в администрацию города передали две мотопомпы — их будут использовать для откачки воды на улицах Парковой и Белинского.

«Ситуация в местах, где река разлилась, уже стабилизировалась. Река вернулась в свои берега. А в частном секторе, где подтопления были вызваны обильными осадками, все очень серьезно. Много участков еще затоплены. Есть дома, где вода не ушла совсем. В городе работает больше 40 единиц откачивающего оборудования. Мы надеемся, что неделя будет теплой, и мы сможем исправить положение дел», — говорит заместитель главы Коркино Вадим Галямов.

В городе также продолжают работать комиссии по оценке ущерба, а жители — получают выплаты на ремонт.

«Прихожане православных храмов собрали около миллиона рублей для помощи пострадавшим от потоплений. Все деньги будут потрачены на помощь жителям Коркино, а также Миасского и Троицкого городских округов», — заверил руководитель отела социального служения Челябинской епархии Павел Курбатов.