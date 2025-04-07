Православные Челябинска встретили Благовещение

Фоторепортаж «Первого областного» из кафедрального собора

Сегодня у православных — день Благовещения Пресвятой Богородицы. Считается, что именно в этот день Богоматерь узнала, что ей суждено родить Спасителя.

По случаю этого большого праздника митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавил литургию в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова. На литургии побывала фотограф Первого областного информагентства Людмила Ковалева.

Из ее снимков мы собрали светлый и добрый фоторепортаж. Надеемся, он поможет вам ощутить красоту этого праздника.

Кстати, песнопения во время службы исполнял Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии.