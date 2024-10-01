Православная выставка-ярмарка открылась в Челябинске

На ней представлена продукция разных монастырей России

По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» проходит в Челябинске с 1 по 7 октября. Она работает на площадке Центра международной торговли на проспекте Ленина, 35.









Выставка проводится в Челябинске не первый раз и всегда посвящается какому-либо событию или православному святому.

В этом году дата проведения выставки почти совпала с днем прославления Собора челябинских святых. В сонм челябинских святых уже входят семь священномучеников, пострадавших за веру. Дата прославления — 10 октября — приурочена ко дню поминовения святого священномученика митрополита Петра Крутицкого, расстрелянного в начале XX века.





На выставку доставили иконы священномученика Василия Носова (Миасского) и Собора челябинских святых. В день открытия ключарь Свято-Симеоновского собора протоиерей Владимир Маничев сослужил молебен на начало благого дела. Далее в ежедневном режиме череда священников Челябинской митрополии в 11:00 и 15:00 перед этими святынями будут служить молебны с акафистами. Каждый желающий может присоединиться к службе, попросить благословение на начало благого дела, подать записочку о поминовении.





«Горожане любят и ждут эту выставку. Некоторые посетители специально приезжают из городов области. На выставке можно не только познакомиться с продукцией, которую монахи изготавливают своими руками, но и пообщаться с батюшками, поговорить о вопросах веры, получить совет в сложной жизненной ситуации», — говорит настоятель челябинского храма Иерусалимской Божией матери иерей Евгений Лучинин.

На выставке-ярмарке представлено 90 стендов, на которых располагается выставочная продукция монастырей из разных городов России. Кроме того, в Челябинск приехали представители многих зарубежных православных обителей.