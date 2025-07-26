Поздно искать туалет, если облака уже под ногами — что еще нужно знать о прыжках с парашютом

Репортаж об улетных полетах на калачевском аэродроме ко Дню парашютиста

2500 метров под ногами и около 10 секунд свободного падения со скоростью в 190 километров в час — это вам не на американских горках покататься. Куда экстремальнее получатся прыжки с парашютом, которые можно совершить в тандеме с опытным инструктором на калачевском аэродроме в Челябинской области. В День парашютиста рассказываем об этом драйвовом увлечении и виде спорта, которые может позволить себе каждый, если у него на это есть сила духа и нет медицинских противопоказаний. Готовы к полету?

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Но, прежде чем взлететь, нужно пройти предполетную подготовку. А проходят ее на одной из площадок аэродрома. Впрочем, «площадка» — это слишком громко сказано. Небольшой двухэтажный домик (он служит местом отдыха для летчиков и инструкторов) и старенькое здание, которое когда-то было кафе (если верить табличке).

Здесь же «припарковались» несколько воздушных судов — два знаменитых «кукурузника» АН-2 и три модели ЯК-52.

Ах да, есть здесь и один постоянный житель — неугомонный пес. К людям-чужакам он миролюбив, а вот незнакомых автомобилей не любит: не дает им проехать и норовит прокусить колеса. В космос Белка-Стрелка, конечно же, не летал, но есть такое ощущение, что летную подготовку на местном аэродроме песик проходил. Потому что выбежал он к нам навстречу, выпрыгнув из «Аннушки».

А еще песик сослужил хорошую службу автору строк. Пока летчик угощал питомца ужином, мне удалось найти момент и незаметно забраться внутрь одного из «кукурузников». Знаю: так делать нельзя, но очень уж хотелось посмотреть, что представляет из себя «птичка» изнутри. Спустя час она должна была отправиться в полет с пассажирами на борту.

Кстати, АН-2 попал в Книгу рекордов Гиннеса как единственный самолет в мире, который выпускали более 60 лет. Первый такой полет он совершил аж в августе 1947 года. Его конструкция годами эксплуатации доказала свою надежность и безопасность. Да, с серийного производства в СССР он был снят в 1971 году, но его модификации выпускаются и в наши дни.

К чему это я? Да, внешний вид колымаги может вызвать сомнения у дилетантов. Но знающие люди скажут, что этой «птичке» можно довериться, она не подведет. Главная ее особенность в том, что она может совершить посадку на неподготовленной местности, а еще даже после остановки двигателя самолет продолжает планировать...

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Калачевский аэродром — это отдельная и большая история. В прошлом году отметил свое 90-летие. Он располагает тремя взлетно-посадочными полосами. Основная — асфальтобетонная, ее длина 600 метров. Рядом — две грунтовые по 1800 метров.

«Да, „калачевка“ многое здесь повидала, аэродрому есть кем и чем гордиться. Здесь подготовили огромное количество опытных летчиков и парашютистов, в том числе международного класса. Наши ребята успешно выступали на соревнованиях по парашютному спорту, побеждали на союзном чемпионате», — рассказывает старший инструктор парашютно-десантной подготовки Андрей Мальцев.

Сейчас аэродром эксплуатируется Челябинским областным аэроклубом ДОСААФ России. Какие опции здесь доступны? Можно совершить самостоятельный прыжок с парашютом (с высоты 800 метров). Но при обязательной 3-часовой подготовке, вне зависимости от того, опытный вы парашютист или начинающий. Прыжок в тандеме с опытным инструктором (с высоты до 2500 метров). Можно и просто полетать на АН-2 или ЯК-52, а еще пройти обучение по различным программам подготовки парашютистов или пилотированию самолетов.

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В километре от первой площадки находится вторая. Она более современная. Здесь уже в поте лица трудятся четыре парашютиста-инструктора. Каждый из них внимательно проверяет снаряжение, готовит парашюты к скорой эксплуатации. А еще проводит подробный инструктаж желающим совершить тандемный прыжок.

Знакомьтесь, это Максим Белоусов. Он авиационный спасатель, а в свободное время подрабатывает здесь, на калачевском аэродроме — проводит инструктаж, прыгает в тандеме или выполняет функции воздушного оператора. В его послужном списке уже более 3000 прыжков!

«У каждого инструктора есть так называемая Книга парашютиста. В ее он обязан записывать все свои прыжки. Эта книга для него как паспорт, то есть основной документ. В нее записываются номер и дата выполнения прыжка, тип летательного аппарата и парашютного снаряжения, высота прыжка и т. д. Каждая страница заверяется подписью и печатью организации, в которой выполнялись прыжки», — объясняет Максим Белоусов.

В парашютном спорте он уже много лет. Поэтому назвать самые запоминающиеся свои прыжки не смог. Они уже как бы стали рутиной, превратились в обыденность. Но каждый такой прыжок по-своему уникальный благодаря... пассажирам — так называют людей, которые выполняют тандемные прыжки с инструктором.

«В полете они проявляют такой разный спектр эмоций и чувств, это и делает прыжки с ними неповторимыми. В этом и главная прелесть нашей работы. Приятно делать людей счастливыми, видеть их радость и эмоции. Года два назад запомнился полет с одной девушкой. Она еще в самолете начала кричать от восторга, так и не переставала орать вплоть до приземления. Очень веселый и забавный получился с ней прыжок», — вспоминает Максим.

А вот и та самая девушка и тот самый эмоциональный ее полет. С ее разрешения Максим предоставил нам этот видеоролик, который сам и заснял. Да, кстати, инструктора записывают все прыжки на камеру GoPRO, а затем бесплатно предоставляют видео напарникам по тандему.

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«В дурдоме не лежали? В детстве чем болели? Есть алкогольная, наркотическая или табачная зависимость? Есть расстройства психики или личности, эпилепсия, гипертония, сахарный диабет и прочие недуги? Отлично — можете расписаться, к прыжку допущены», — это лишь малая часть вопросов пассажирам от доктора-юмориста. Да-да, все желающие прыгнуть с парашютом обязаны пройти медосмотр.

Александр Устиновский — это ходячий анекдот. На каждый случай у него найдется смешная история или стихотворение, которое он сам же и сочинил. Эдакий поэт-самоучка. Поэтому он — незаменимый сотрудник аэродрома. Мало того, что выполняет свои медицинские обязанности, так еще и снимает стресс у людей.

«Это уже стиль жизни у меня такой. Мне нравится общаться с людьми, снять у них напряжение, чем-то развеселить. Совершать первый прыжок непросто, люди волнуются, переживают... Если у меня есть в запасе парочка хороших анекдотов, обязательно им расскажу. И мне приятно, и им настроение поднял», — говорит Александр.

Доктор говорит, что в 99% случаях все, кто приезжает на аэродром — делают то, ради чего сюда приехали. Лишь единицы отказываются от первоначального плана. И еще реже не проходят медосмотр.

«Иногда бывает и так, что человек начинает себя неадекватно вести. Страх вызывает у него такое поведение, он начинает паниковать. В таких случаях нужно привести его в чувства, найти нужные слова поддержки. Если и это не помогает, рекомендуем ему не подниматься в воздух», — добавляет доктор.

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Инструктаж получен, медосмотр пройдет, снаряжение выдали... Что дальше? Есть еще одна деликатная процедура, без которой не обойтись всем, кто собирается совершить прыжок с парашютом. Вы уже догадались, о чем речь? Да, нужно обязательно сходить в туалет. Хочешь этого или нет — а посетить одну из двух кабинок рядом со взлетно-посадочной полосой должны все.

«Поздно искать туалет, если облака уже под ногами. Ты же не хочешь приземлиться мокрым?» — Александр Устиновских доходчиво объяснил молодому человеку, зачем ему тоже нужно посетить мужскую комнату.

Реакция организма на экстремальные условия весьма вариативна. Например, у людей с чувствительным вестибулярным аппаратом могут возникнуть тошнота и головокружение. Какие другие последствия возможны? Во время свободного падения и особенно при раскрытии парашюта действуют значительные перегрузки. Это может привести к временным нарушениям ритма сердца, повышению давления, напряжению мышц и даже возможным нарушениям зрения — кратковременному потемнению в глазах из-за перераспределения крови.

Возможно, о чем-то подобном могли задуматься четыре молодых человека, которым предстояло совершить свой первый прыжок с парашютом. Кстати, советуем прочитать забавную историю друзей-одноклассников и то, какой подарок они себе сделали на День рождения. Подробный репортаж о них найдете здесь.

Так вот, эти ребята старались скрыть свои переживания, но было видно, что парни волнуются, испытывают небольшой стресс. А уже после приземления делились эмоциями и радостью друг с другом, благодарили своих напарников-инструкторов за первоклассный полет.

А мне подумалось вот о чем. Главное мое впечатление от посещения Калачевского аэродрома — это его сотрудники. Они — бесценный актив, профессионалы. Они несут огромную ответственность за безопасность и благополучие других людей в непростой работе.

Но умение дарить радость полетов, снимать стресс и даже оказывать психологическую поддержку, при этом сохраняя позитивный настрой — все это поражает и вызывает глубокое уважение! С профессиональным вас праздником, парашютисты! Вы — большие молодцы!