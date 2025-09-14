«После родов — голосовать»: в челябинском роддоме № 8 мамы отдали свой голос на выборах

Члены избирательной комиссии пришли прямо в перинатальный центр

В Челябинске избирательная комиссия пришла прямо в родильный дом № 8. Здесь принять участие в выборах пожелали молодые мамы и пациенты гинекологического отделения, сообщает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

Всего проголосовали 16 пациентов — все они находятся на стационарном лечении. Специально для этого женщин открепили от участков «по прописке» и временно прикрепили к родильному дому.

Голосование было организовано в помещении столовой. К тем пациентам, кто не в состоянии ходить, члены избирательной комиссии приходят в палаты. Одной из первых в стационаре проголосовала челябинка Елизавета. Она родила совсем недавно — только вчера, и уже сегодня выполнила гражданской долг.

«Я узнала, что можно проголосовать прямо в роддоме, и сразу написала заявление. Это очень удобно», — поделилась молодая мама.

Среди голосовавших были и пациенты гинекологического отделения. Их намного меньше, чем новоиспеченных мам, но они тоже решили не пропускать единый день голосования.

«Я каждые выборы хожу на голосование, ни разу не игнорировала. Обычно я хожу с семьей — мужем и сыном, но в этом году получилось так, что я голосую прямо из больницы», — рассказала Юлия.

Пациентов разбили две группы: те, кто ставит голос в двух бюллетенях, и те, кто только в одном. Это зависит от адреса проживания челябинки. Если к дому избирателя прикреплен конкретный депутат, то пациент может отдать голос и за конкретного человека, и за партию. Все правила заранее озвучивают члены избирательной комиссии.

«Голосование тайное, осуществляется так, чтобы пациенту было комфортно сделать свой выбор, опустить в урну бюллетень. В этом году у нас голосование по одному бюллетню и двум бюллетням по определенным адресам. Пациенты знакомятся с теми партиями и теми депутатами, которые будут участвовать в этих выборах, делает выбор и опускает бюллетень в урну. Таким образом мы даем стопроцентную гарантию всем находящимся на стационарном лечении, что они будут посчитаны как избиратели в период выборов», — объяснила член ИК Наталья.

Кстати, в стационаре голосуют также и сотрудники больницы. Так, прямо на работе в 8 часов утра голосовали хирурги, отработавшие ночную смену.

Напоминаем, все участки будут принимать южноуральцев сегодня до 20:00. В третий день выборов с помощью ДЭГ проголосовали уже более 120 тысяч жителей — это 83% из числа заявителей.

Прямо в палатах голосуют сегодня и пациенты больницы в Магнитогорске.