Поселок Увельский получит новый коллектор по программе «Большой ремонт 74»

Модернизированный объект запустят уже в июле 2025-го



В Челябинской области завершается реконструкция напорного канализационного коллектора Увельский-Южноуральск. Фактически здесь проложен новый коллектор длиной около 9 километров. Первый этап работы был выполнен в 2023 году, оставшиеся 4 600 метров трубы по поручению губернатора Алексея Текслера включили в программу «Большой ремонт 74» и выделили 74 миллиона рублей. За финальными работами наблюдали журналисты ИА «Первое областное».





Пятидесятилетние чугунные трубы меняют на современные пластиковые — прочные, не поддающиеся ржавчине и перепадам температур. Их диаметр втрое больше, чем у прежних труб — 315 миллиметров против 125 миллиметров. Коммунальщики говорят: засоров и аварий теперь будет кратно меньше.





«Старый коллектор был из чугуна, который со временем стал хрупким, потерял свои несущие свойства. Были аварии постоянно, особенно по весне, когда грунт начинает оттаивать и идет движение грунта, и трубы ломаются, не выдерживая давления. Аварии локально устраняли путем установки специальных хомутов, но глобально проблемы это не решало», — говорит замглавы Увельского округа Максим Судаков.

Запуск коллектора Увельский-Южноуральск планировался на август, но подрядчик уверяет, что оставшиеся 350 метров трубы проложит за пару недель, и объект будет сдан с опережением — уже в первых числах июля.





«Уже уложено около 4000 метров трубопровода 315-го диаметра. Осталось уложить порядка 350 метров, два футляра около 200 метров и произвести сборку двух камер, а также двух колодцев с приборами учета», — поясняет технический директор ООО «Подземные коммуникации» Александр Сибирев.

В администрации Увельского округа ждут от пуска объекта еще одного бонуса: на новый коллектор поставят счетчики, которые позволят уменьшить убытки обслуживающей организации.

«МУП „Коммунальные услуги“, которое эксплуатирует коллектор, сегодня платит водоотведению плюс по сечению трубы в полный диаметр. Данное предприятие постоянно субсидировалось. Убыток от расчета по сечению трубы по году порядка 5 миллионов рублей. Установка узлов учета упорядочит расчеты между коммунальными предприятиями, которые оказывают услуги по сбору и транспортировке и которые занимаются очисткой канализационных стоков», — говорит Максим Судаков.

Всего в 2025 году в Челябинской области по программе «Большой ремонт» модернизируют более 120 объектов ЖКХ. На эти работы запланировано 13 миллиардов рублей.





«За счет масштабного обновления объектов коммунальной инфраструктуры —котельных, насосных станций, а также инженерных сетей — сетей водоснабжения, водо-, тепло- и газоснабжения будет улучшено качество жизни южноуральцев за счет масштабного обновления инженерных сетей и повышения эффективности работы служб ЖКХ», — рассказала замначальника управления инженерной инфраструктуры министерства ЖКХ области Наталья Дайлис.

Всего проект «Большой ремонт74» рассчитан до 2030 года, за это время во всех муниципалитетах будет модернизировано более 1,5 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры.