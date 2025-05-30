Полиция поздравила челябинских ребятишек с Днем защиты детей

Маленьким горожанам показали машины, которые помогают охранять порядок

Большой детский праздник прошел сегодня, 30 мая, в парке Гагарина. С Днем защиты детей маленьких горожан поздравляли добрые и приветливые полицейские. Они рассказывали ребятам про свою работу и разрешили покрутить руль полицейских машин.

Здесь же начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев вручил награды победителям детских творческих конкурсов, организованных по линии МВД.

Для ребят провели конкурсы с раздачей сладких подарков. С праздником ребят также поздравил ведомственный вокальный ансамбль МВД.

Со стороны и с легкой завистью за праздником наблюдал фотограф Первого областного Алексей Журавлев.