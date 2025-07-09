Владимир Якушев провел в Челябинске форум муниципальных депутатов

Там работает интерактивная выставка

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев проводит форум муниципальных депутатов. В мероприятии участвуют действующие депутаты, руководители муниципальных образований и партийных структур, активисты «Молодой гвардии» и сторонники партии.

В форуме принял участие секретарь Челябинского реготделения, губернатор Алексей Текслер.

Он обозначил основные приоритеты работы региона на всех уровнях: это поддержка бойцов на передовой, включающая отправку гуманитарных грузов; это восстановление инфраструктуры в подшефных районах ДНР — Волновахе, Ясиноватой, Авдеевке (с 2022 по 2024 годы восстановлено 82 объекта, в 2025 году планируется восстановить еще 37); это развитие экономики — с упором на импортозамещение; поддержка села; развитие социальной сферы (медицина, образование, спорт, туризм, семьи); благоустройство городов и масштабное жилищное строительство.

На форуме работает интерактивная выставка. Одним из первых гости посетили стенд проекта «Культура малой Родины, посвященный поддержка музеев, театров и народных инициатив».

Здесь все желающие могли примерить очки виртуальной реальности и попасть с цех Челябинского тракторного завода, но не современный, а в годы Великой Отечественной войны, и принять участие в сборке знаменитого танка Т-34; узнать о вкладе южноуральцев в Великую Победу или поиграть на интерактивных экранах.

Кроме того, на стенде лежат образцы необычных — тактильных — книг. Темы — самые разные: от детских потешек до военной техники и достопримечательностей Челябинска. Все подписи продублированы шрифтом Брайля — чтобы слабовидящий читатель мог его освоить.

Как рассказала замминистра культуры области Ирина Анфалова-Шишкина, книги предназначены не только для библиотеки слепых — появился новый запрос:

«Мы начали эти книги отправлять в госпиталя — для парней, которые потеряли зрение, чтобы они могли на таких простых примерах обучаться. Также отправляем экземпляры в наши новые территории — там очень большой запрос».

Напомним, к проекту Челябинской библиотеки для слепых и слабовидящих могут присоединиться все желающие: на площадках фестиваля «Челябинская область — большая семья» всегда проводится специальный мастер-класс. На сегодняшний день таких книг изготовлено уже более 30 штук.

Еще один стенд — проект «Здоровое будущее». Впрочем, о настоящем тут тоже не забывают: желающим измерят давление, сатурацию, сделают ЭКГ и даже проведут мастер-класс по оказанию первой помощи — в рамках проекта «Готов к санитарной обороне».

«Наш проект — это реальная забота о людях. Мы не только обучаем первой помощи, но и делаем медицину доступнее через семейную диспансеризацию», — говорит координатор проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий.

Всего на выставке представлено девять стендов.