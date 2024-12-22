Сегодня, 22 декабря, на станцию Челябинск-Главный прибыл Поезд Деда Мороза. Сотни ребят встречали главного Волшебника страны на перроне, а затем приняли участие в праздничной программе. Мы тоже там побывали и запечатлели самые яркие моменты.
Поезд Деда Мороза прибыл по расписанию — ровно в 11:00.
Дед Мороз вместе со своей внучкой вышел из поезда и отправился приветствовать ребят.
Вместе со своими волшебными помощниками он собрал у ребят письма с желаниями.
Потом ребята отправились осматривать передвижную резиденцию Деда Мороза и знакомиться с ее обитателями: дедом Трескуном, Шуршиком и многими другими.
Конечно же, юным гостям вручили подарки.
Впереди ребят ждет представление в кукольном театре. А уже завтра Поезд Деда Мороза прибудет сначала в Карталы с анимационной программой, а затем в Магнитогорск.