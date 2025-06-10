Подружиться с кукушкой. У Челябинской психоневрологической больницы появился необычный талисман

И хоть маскот — птичка, но символизирует он по‑настоящему человеческое лицо психиатрической службы

Челябинская областная психоневрологическая больница № 1 становится все более позитивным учреждением. Так, в канун Дня медика здесь сделали еще один шаг в сторону открытости — презентовали новый талисман. Разумеется, это кукушка — вернее Кукух, говорит главврач Михаил Козлов. Именно он, вдохновленный примером коллег-наркологов одной из российский регионов, которые придумали маскот Белочку, решил, что Челябинск готов. Как шла работа над талисманом психиатрической службы и какие перед ним стоят задачи — в материале ИА «Первое областное».

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? — С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух, это изначально мужчина, мальчик. С образом нам помогла нейросеть. Исходником стало мое фото — я лично загрузил его. Потом дорабатывали, печатали несколько вариантов на 3D‑принтере. И то, что вы видите сегодня, — это, по сути, некое прочтение образа главного врача», — говорит главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов.

В его задумке главврача поддержали замы, поэтому и кукушат — целое семейство и у каждого есть свои особенные черты.

«Моя кукушечка-девочка олицетворяет детскую службу нашей медицинской организации. У нее яркий желтый клюв — это самый теплый цвет спектра и синие сарафан и бантик — самый холодный цвет. И кукушечка уравновешивает эти цвета, точно так же, как мы уравновешиваем эмоциональное состояние наших пациентов. Это самая главная задача наших детских психиатров», — говорит замглавврача по медицинской части в детских отделениях Татьяна Чижова.

Кукушка-художник олицетворяет психологическую службу.

«Потому что наши психологи такие же творческие, такие же легкие, воздушные. Даже в самой плохой ситуации находят повод для улыбки. Основные инструменты труда наших психологов — кисти, краски и бумага. Как раз в ходе арт-терапии пациентам становится легче и лучше», — рассказывает старший медицинский психолог больницы Сергей Козулин.

А зам по медицинской части Евгения Доманова выбрала своим символом кукушку с чемоданом — и вовсе не из-за устойчивого выражения про «отъехавшую кукушку», а наоборот:

«Я постоянно в движении: перемещаюсь между отделениями, общаюсь с пациентами, взаимодействую с врачами и персоналом больницы, с представителями других больниц для того, чтобы провести дополнительные обследования или госпитализировать в другие больницы. Мой чемодан — это символ, место, где хранятся официальные документы и приказы, важные распоряжения руководства и клинические рекомендации по лечению пациентов».

Замглавврача по поликлинической работе Андрей Рукавишников не выпускает из рук своего Кукуха во фраке:

«Кукушка-дирижер как нельзя лучше подходит для описания моей работы. Потому что я организую работу диспансерной службы, амбулаторно-поликлинической: это и диспансеры, и дневные стационары, причем как в Челябинске, так и в Копейске. Каждый специалист нашей большой службы — это самостоятельный инструмент, и я управляю этим оркестром, чтобы звучала музыка, а не отдельные звуки и не какофония».

Теперь птичкам предстоит стать полноправными участниками лечебного процесса в качестве помощников врача. Психологи намерены активно использовать маскота в арт-терапии. Главная задача забавных персонажей — развеивать устрашающие мифы о психиатрии, снижать накал страстей вокруг работы профильных специалистов, показать, что служба — позитивная и открыта людям.

Кстати, имен у кукушат пока нет. Их выберут дети — в ближайшее время в соцсетях больницы запустят специальный конкурс. Это будет первое мероприятие с участием новых персонажей.

«А дальше — больше. Я думаю, что семья эта прирастет и другими образами, и количественно и Кукуха станет не просто нашим символом, но и в перспективе замечательным подарком для наших добрых друзей — всех тех, с кем мы взаимодействуем, контактируем, общаемся. На текущий момент такая концепция, и уверен, мы ее реализуем. Планов у нас громадье», — говорит Михаил Козлов.