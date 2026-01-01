Под Миассом прошел единственный в мире ночной заплыв «моржей»

Уникальная акция собрала в поселке Ленинск любителей зимнего плавания и адреналина

В поселке Ленинск прошло необычное событие — единственный в мире регулярный ночной заплыв в проруби. Акция стала визитной карточкой клуба «Моржи Миасса».

Мероприятие превратилось в полноценный зимний фестиваль. Пока одни участники плавали в 25-метровой проруби, освещенной финскими факелами, другие грелись в горячем чане под открытым небом или в бане. Для гостей организовали разогревающую зарядку с фитнес-клубом, шоу-программу с аниматорами и розыгрыш подарков. Кульминацией вечера стала дегустация наваристого супа шулюма, приготовленного в котле на улице.

Фоторепортажем с места события с нами поделился фотограф из Миасса Евгений Фазлеев. Евгений снимал немало ярких событий: X-Waters на Тургояке, гонки на мотоциклах и квадрациклах, рок-фестивали, футбол, театральные постановки. Но признается, что ночной заплыв вызывает одни из самых ярких эмоций.

«То, что происходит во время заплыва, очень необычно. Заплыв запоминается своей особенной атмосферой и, конечно, приятными людьми», — говорит Евгений Фазлеев.

Каждый участник заплыва получил на память фирменный сувенир. Организаторы отмечают, что такие события — не просто экстремальное развлечение, а часть культуры здорового и активного образа жизни, которая с каждым годом привлекает все больше участников из разных городов.