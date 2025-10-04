Под Челябинском прошли «Игры храбрых» для детей, победивших онкологию

Мероприятие собрало свыше 150 семей

Сегодня, 4 октября, в загородном комплексе «Лесная застава» в Сосновском районе прошло традиционное спортивное мероприятие «Игры храбрых» для юных южноуральцев, которые победили онкологию. В этом году праздник посвятили Уралу и назвали «Уральские самоцветы», передает ИА «Первое областное».

На мероприятии собрались более 150 семей — подопечных фонда «Искорка», которые прошли тяжелейший путь лечения и доказали, что они сильнее болезни. Для них организовали самые разные состязания: бег, стрельбу, творческие мастер-классы.

Ребята расписывали деревянные фигурки, с увлечением работали с 3D-принтером, рисовали, а также собирали карту Челябинской области.

Атмосфера на мероприятии была поистине праздничная. Для семей выступали различные коллективы. И конечно, водили хороводы.

В этом году в «Играх храбрых» заочно поучаствовали ребята, которые только проходят лечение. Для них организовали конкурс рисунков. Также они могли увидеть ребят, которые победили болезнь и живут полной жизнью, и вдохновиться их примером.

«То, что эти дети вынесли, с чем справились, заслуживает награды. Этим праздником мы хотим вернуть им детство»,— отмечают организаторы.