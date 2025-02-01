Почти тысяча пожарных стоит на страже безопасности жителей Челябинска

Как развивалась пожарная охрана в столице Южного Урала

Сегодня, 1 февраля, 3-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Челябинской области, расположенный в Челябинске, отмечает свой 33-й день рождения. По этому случаю спасатели устроили выставку пожарной техники, на которой расскажут всем желающим, как они работают, а также покажут инструменты, которые используют при ликвидации возгораний. Интересные кадры и история становления Челябинской пожарной охраны — в материале ИА «Первое областное».

Лозунг «Мы первыми приходим на помощь!» — не просто красивая фраза. Челябинские пожарные днем и ночью стоят на страже безопасности жителей города и в считанные минуты прибывают на адрес, где случилась беда.

«Сегодня Челябинский пожарно-спасательный гарнизон входит в десятку крупнейших в России. Ежедневно на дежурство заступают почти 300 человек и более 50 единиц техники. Всего численный состав сегодняшней городской пожарной охраны составляет около тысячи человек»,— уточняют в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В городе дислоцируются 10 федеральных частей, 3 субъектовые части, одна часть договорного отряда и даже спецчасть, личный состав которой реагирует на самые сложные и оперативные происшествия.

Неотъемлемая часть спасательной операции на пожаре — укомплектованный всем необходимым автомобиль. Их несколько видов, и в каждом находится определенный набор инструментов и прочего оборудования. Например, в автомобилях есть насосные установки, емкости для жидких огнетушащих веществ, лафетный и ручной стволы и многое другое.

В XIX веке, когда пожарное дело в Челябинске только начинало развиваться, таких машин не было. Да и численность пожарных была невелика: всего восемь человек на лошадях стояли на страже безопасности жителей. Указом Оренбургского губернатора им платили по 35 рублей в год. Но во второй половине XIX века небольшую штатную команду ликвидировали, а борьбу с огнем возложили на добровольцев.

Лишь спустя 20 лет власти вернулись к вопросу о создании профессиональной пожарной охраны, и 1881 году были выделены деньги на жалованье трем сторожам на каланче, четырем пожарным служителям при обозе, одному смотрителю обоза и на содержание восьми лошадей. В 1901 году построили первое пожарное депо, через десять лет их количество увеличилось до пяти.

После Гражданской войны в городе осталось всего две части, а пожаров меньше не стало. Тогда остро встал вопрос о возрождении и развитии пожарной охраны. На всех предприятиях стали создавать профессиональные или добровольные подразделения, чисто которых ежегодно росло.



В годы Великой Отечественной войны, когда в Челябинск эвакуировали десятки предприятий, пожарные работали слаженно и четко, что позволило не допустить крупных пожаров. В 1970-80-е годы пожарное дело начало активно развиваться, и 1 февраля 1992 года был создан городской отряд пожарной охраны, цель которого была и остается прежней — предупреждать пожары и бороться с огнем.