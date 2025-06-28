Почти 8 тысяч человек посетили «Атомный выпускной» в Челябинске

В парке Гагарина собрались выпускники школ, их родители и педагоги со всего Южного Урала

В челябинском парке Гагарина прошел яркий праздник для выпускников — «Атомный выпускной». В этом году масштабное мероприятие собрало почти восемь тысяч гостей со всего Южного Урала — это вчерашние школьники, их родители и, конечно же, любимые педагоги. Атмосферу праздника запечатлел фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк.

В парке Гагарина организовали сразу несколько сцен с выступлениями известных артистов и диджеев. Хедлайнерами вечера стали популярный дуэт Nansi & Sidorov (на фото) и Коста Лакоста (его выступление смотрите в нашем телеграм-канале ).

Впервые «Атомный выпускной» прошел в 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера — тогда Челябинская область отмечала 120‑летие со дня рождения известного ученого Игоря Курчатова, который всю жизнь посвятил изучению атомной энергии. Праздник удался, и его решили сделать ежегодным. К тому же, «Атомный выпускной» — отличная возможность познакомиться поближе с жизнью и деятельностью великого ученого.

А еще на празднике можно было послушать интересные лекции на разные темы.

Но «Атомный выпускной», конечно же, больше про развлечения, нежели про получение новых знаний. Именно поэтому участники праздника могли бесплатно кататься на аттракционах всю ночь напролет. Мечта детства, правда?

Кроме того, для ребят организовали различные интерактивы и активности.

Счастливые лица выпускников говорят о том, что праздник удался.

Напомним, открыл «Атомный выпускной» губернатор Алексей Текслер. Он пожелал ребятам не бояться двигаться вперед и успешно преодолевать все трудности. Кроме того, глава региона наградил школьников, которые набрали по 200 баллов на ЕГЭ.

Всего в этом году в Челябинской области из 11‑х классов выпустились 13 525 учащихся.