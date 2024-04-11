Почти 400 детей сыграли в хоккей в валенках на льду «Уральской молнии»

Поддержали турнир игроки ХК «Трактор»

В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» прошел восьмой турнир «Мы верим в каждого!» на кубок Законодательного собрания области. В один из самых популярных южноуральских видов спорта — хоккей в валенках — сыграли дети. Как это происходило и удобно ли скользить по льду не на коньках — в фоторепортаже информагентства «Первое областное».

Всего на лед «Уральской молнии» вышли 380 человек, образовавших 34 команды. В этом году на турнир приехали дети, оставшиеся без попечения родителей, и воспитанники учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Их сопровождали педагоги со всей Челябинской области.

Ребята смогли примерить роль сумоистов и посоревноваться в прохождении полосы препятствий, сплести браслеты в цветах российского флага и пострелять в «Лимонтире и лазертаге.

Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер на церемонии открытия турнира отметила, что такой замечательный праздник спорта закаливает характер и дарит возможность поверить в себя. А дети к нему готовятся целый год.

«Вас сегодня очень много. Кто-то займет пьедестал почета: первое, второе, третье место. Кто-то займет 37‑е место. Но это не важно. Самое главное, что мы собрались на этот прекрасный спортивный праздник, объединяющий людей», — обратилась Ирина Текслер к участникам соревнований.

Турнир проводится с 2013 года при поддержке Законодательного собрания Челябинской области. Спикер Олег Гербер отметил, что инициатива создания была в том, чтобы дети, оставшиеся в сложной жизненной ситуации, приезжали на масштабное мероприятие и напитывались любовью к спорту, духом соревнований и поддерживали интерес к своим увлечениям.

«Я в детстве жил на Крайнем Севере. Для меня хоккей на валенках был таким мероприятием, когда тебе в школу можно не идти, потому что на улице минус сорок градусов, но во двор бегать с другими ребятами — обязательно!» — признался Олег Гербер.

Командам «Олимп» из города Касли, «Максимум» из Нязепетровска и «Старс» Кизильского района, занявшим на пьедестале почета первое, второе и третье места соответственно, вручили кубки. Уникальные призы разработаны не только для детского турнира, но и аналогичного взрослого — «Играй по-нашему!».

Больше всего повезло победителям предыдущего турнира — команде «Олимп» из города Касли: дети получили возможность сыграть против челябинского хоккейного клуба «Трактор».