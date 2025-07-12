Почти 4 тысячи челябинцев прикоснулись к шедеврам оперы в исполнении мировых звезд

Второй день «Курчатов феста» был полностью посвящен классике

Арии и дуэты из проверенных временем шедевров великих итальянских композиторов Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Франческо Чилеа прозвучали во второй день опенэйр-фестиваля «Курчатов фест» в Челябинске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Их исполнили для гостей мировые звезды, блистательные мастера оперного искусства Хибла Герзмава и Олег Долгов в сопровождении симфонического оркестра Челябинской области под управлением Алексея Рубина.

Зрители — почти 4 тысячи человек на площади Науки и еще пара сотен — вокруг площадки: на турниках, ступеньках, пригорке — внимали, как один.

В целом Челябинск не зря претендует на звание культурной столицы России (если что, народное голосование продолжается на «Госуслугах» до 5 августа) – к нам довольно часто приезжают крупные, известные, знаменитые артисты, музыканты. Но Хибла Герзмава – это отдельное счастье.

Наверное, общее мнение выразил ведущий концерта Юлиан Макаров:

«Талант Хиблы так ослепителен, что кажется, будто она каждому зрителю в отдельности дарит частицу своего большого прекрасного сердца. Для многих ее выступления на долгие годы остаются одними из самых значимых музыкальных впечатлений».

По окончании концерта всех зрителей, солистов, оркестр, ведущего и организаторов поблагодарил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Абсолютно волшебная музыка объединила такое количество людей. Я горд и счастлив, что такое количество челябинцев и гостей Южного Урала сегодня собралось здесь. Все это делается ради вас!»

Глава региона добавил, что главным участником фестиваля неизменно остается симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина и предложил почтить память Адика Абдурахманова, отца-основателя оркестра.

Он также признался, что немного грустно, что эти два фестивальных дня пролетели так быстро, но заверил: четвертому «Курчатов фесту» — быть:



«Конечно, мы не прощаемся. Мы говорим до свидания, „Курчатов фест“! До следующего года!»





О волшебных сказках и мелодиях первого дня фестиваля подробно рассказывали здесь.