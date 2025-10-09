Почтальон из Челябинска во время обхода спасла упавшую женщину

Рассказываем о работе лучшего почтовика в профессиональный праздник

«Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету», — говорил почтальон Печкин в мультфильме «Простоквашино». Наша Ирина Тюрина, конечно, хвостатым корреспонденцию не выдает, но у ее клиентов есть четвероногие любимцы — они тоже с нетерпением ждут визита почтальона. К ним Ирина ходит вот уже почти 30 лет и до сих пор без ума от своей работы. Корреспонденты ИА «Первое областное» подглядели, как проходит рабочий день у лучшего почтальона региона (да-да, так оно и есть). Далее — от первого лица.

В путь Ирина отправляется в 9 утра, но приходит в 92-е почтовое отделение заранее, чтобы подготовить все картотеки на завтра. К нашему приходу Ирина была уже «на низком старте». Но для нас она провела быструю экскурсию: показала свое рабочее место, товары, корреспонденцию и награды. А их у Ирины Тюриной действительно много — все-таки в прошлом году ее признали лучшим почтальоном региона.

И хотя главная благодарность радует глаз Ирины дома, в этом году она уже успела получить почетную грамоту от директора УФПС Константина Болдырева.

Закончив экскурсию, мы вышли к первому клиенту. Перед этим Ирина позвонила женщине, поинтересовалась, дома ли. По дороге почтальон рассказывает нам о своей профессии.

«Я работаю здесь уже 29 лет. Пришла в 96-м году — тогда штат, где я работала, сократили, а деньги были нужны. Меня подружка позвала на почту. Я сначала испугалась: всю жизнь живу в своем доме, никогда не была в подъездах и вообще боюсь их. Думала, как я запомню все дома, даже не помню, куда идти — сама с „северка“, а здесь — другой район. Но все-таки рискнула. Отработала три недели и уходить уже не хотела. Случилась любовь»,— начинает свой рассказ Ирина.

Все почтальоны ходят парами, чтобы разносить было легче. Но когда писем совсем мало, как сегодня, они разделяются. Мы из любопытства уточнили вес сумки. И хотя Ирина никогда ее не взвешивала, признается — бывает очень тяжелой. Помимо пенсионных выплат, в сумке есть еще товары на продажу: кофе, конфеты, консервы, иногда носит с собой литровые банки масла. Забежим немного вперед — клиенты с участка даже просят что-то принести им. Все-таки аудитория Ирины — пенсионеры. Такая помощь от почтальона облегчает им походы в магазин.

«Клиенты ждут с удовольствием, если есть сады и огороды, пытаются угостить то помидорами, то яблоками, то чем-нибудь еще. Иногда зовут на чай, рассказывают о своей жизни. Есть клиенты, у которых никого нет, и им надо с кем-то поболтать. Вот, болтаем», — продолжает она.

За разговором мы не заметили, как подошли к первому дому на Воровского. К нам навстречу вышла женщина с маленькой собачкой. Черри, черный тойтерьер, увидев Ирину, завилял хвостиком. Заприметив нас, подбежал нюхаться. Мы поднялись в квартиру. Малыш Черри бежал за нашим фотографом: щелкающая техника его точно заинтересовала.

«Так вы с сайта! Обязательно скажите, что Ирочка и Наташа — замечательные почтальоны. Но Ирина уже у нас старожил. Спасибо ей большое», — передаем слова хозяйки Черри.

Выйдя из квартиры, отправились дальше в путь. До следующего адреса предстояло пройти еще квартал. Мы снова разговорились.

«А работа почтальона — нервная?» — заинтересовалась я.

«Бывает, понервничаю. Меня два раза кусали клиентские собаки, представляете? Это был стресс. Случай был: знаю, что клиентка дома. Стучу-стучу — не открывают, звоню — не берут трубки. Стою и не знаю, что делать. А дверь открыта. Слышу, кричит что-то. Оказалось, упала в комнате с дивана, встать не может, до телефона не достает. Звоню дочери, а она мне говорит, чтобы я скорую вызывала. А я же сидеть не могу долго, работать надо. Я бы вызвала, но они не зайдут — подъезд закрытый, она не откроет. Ну, разобрались», — рассказывает Ирина.

Поинтересовались, сколько же Ирина проходит в день шагов. Выяснили: около двадцати тысяч. Если подсчитать, то это четыреста тысяч шагов и примерно триста километров ежемесячно. Несмотря на ежедневную физнагрузку, Ирина еще ходит на фитнес — занимается на тренажерах и танцует.

Подходя ко второму адресу, встречаем дедушку. Саша, как назвала его Ирина, шел, опершись на тросточку, выбрасывать мусор.

«Саш, тебе завтра кофе нести?» — спрашивает Ирина.

«Нет, Ирина, спасибо. Еще есть, давай в следующий раз», — кричит вслед Александр.

В следующей квартире нас встретила приветливая Татьяна Семеновна. Увидев «свободные уши», она показала нам свою коллекцию. А она у нее богатая — не то слово. Здесь письма и с Первой, и со Второй мировой войны. Сохранилась даже ложка, с которой ее соседка прошла всю войну. Тогда она собирала сумки на фронт, а муж сказал, что лучше всего будет обычная ложка. Причем спрятать ее надо было в ботинок. Так и прошла она всю войну. А после ее смерти Татьяна Семеновна бережно сохранила дорогую реликвию.

Женщина не упускает возможности предложить нам конфет. Отказать ей, по правде говоря, было сложно. Все-таки от чистого сердца. Однако так присесть на чай Ирина не может. Часто почтальоны едят на ходу. И повезло, если успели съесть булочку. Хоть свои клиенты у них заботливые и приглашают на чай или кашку, они вынуждены отказаться только по правилам безопасности. Редко, когда совсем невмоготу, — соглашаются.

Следующий клиент — дедушка из соседнего подъезда. Ему Ирина доставляла перевод. Заходить домой к нему мы не стали — он боится посторонних. И совсем плохо слышит.

«Они [корреспонденты ИА „Первое областное“] со мной. Не чужие. Но вы давайте закрывайтесь. Чтоб на все замки. Никого не пускайте», — оставляет наставления Ирина Тюрина.

Помимо «пугливых» клиентов бывают и люди с деменцией. Им Ирина каждый раз напоминает, что пенсию они получают заслуженно и что она точно не ошиблась дверью. Зачастую такие пенсионеры не верят, но после напоминаний вспоминают. Бывают и слепые люди. На всякий случай Ирина пишет на обороте конверта, сколько и в каком размере она выдала пенсию. Тогда родственники смогут убедиться, что их близкие получили все верно и в положенном размере.

«Честно, хочу получить „ветерана“. Думаю, я это заслужила. Но для этого еще работать и работать», — размышляет Ирина.

А ведь судьба Ирину завела на почту как будто не просто так: ее мама проработала там сорок лет. Можно сказать, династия! И хотя Ирина действительно любит свой участок и клиентов, мечта получить заветную благодарность остается с ней.

