«Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету», — говорил почтальон Печкин в мультфильме «Простоквашино». Наша Ирина Тюрина, конечно, хвостатым корреспонденцию не выдает, но у ее клиентов есть четвероногие любимцы — они тоже с нетерпением ждут визита почтальона. К ним Ирина ходит вот уже почти 30 лет и до сих пор без ума от своей работы. Корреспонденты ИА «Первое областное» подглядели, как проходит рабочий день у лучшего почтальона региона (да-да, так оно и есть). Далее — от первого лица.

В путь Ирина отправляется в 9 утра, но приходит в 92-е почтовое отделение заранее, чтобы подготовить все картотеки на завтра. К нашему приходу Ирина была уже «на низком старте». Но для нас она провела быструю экскурсию: показала свое рабочее место, товары, корреспонденцию и награды. А их у Ирины Тюриной действительно много — все-таки в прошлом году ее признали лучшим почтальоном региона.

photo_2025-10-08_11-25-00.jpg

И хотя главная благодарность радует глаз Ирины дома, в этом году она уже успела получить почетную грамоту от директора УФПС Константина Болдырева.

photo_2025-10-08_11-25-00 (2).jpg

Закончив экскурсию, мы вышли к первому клиенту. Перед этим Ирина позвонила женщине, поинтересовалась, дома ли. По дороге почтальон рассказывает нам о своей профессии.

«Я работаю здесь уже 29 лет. Пришла в 96-м году — тогда штат, где я работала, сократили, а деньги были нужны. Меня подружка позвала на почту. Я сначала испугалась: всю жизнь живу в своем доме, никогда не была в подъездах и вообще боюсь их. Думала, как я запомню все дома, даже не помню, куда идти — сама с „северка“, а здесь — другой район. Но все-таки рискнула. Отработала три недели и уходить уже не хотела. Случилась любовь»,— начинает свой рассказ Ирина.photo_2025-10-08_11-25-01 (3).jpg

Все почтальоны ходят парами, чтобы разносить было легче. Но когда писем совсем мало, как сегодня, они разделяются. Мы из любопытства уточнили вес сумки. И хотя Ирина никогда ее не взвешивала, признается — бывает очень тяжелой. Помимо пенсионных выплат, в сумке есть еще товары на продажу: кофе, конфеты, консервы, иногда носит с собой литровые банки масла. Забежим немного вперед — клиенты с участка даже просят что-то принести им. Все-таки аудитория Ирины — пенсионеры. Такая помощь от почтальона облегчает им походы в магазин.

«Клиенты ждут с удовольствием, если есть сады и огороды, пытаются угостить то помидорами, то яблоками, то чем-нибудь еще. Иногда зовут на чай, рассказывают о своей жизни. Есть клиенты, у которых никого нет, и им надо с кем-то поболтать. Вот, болтаем», — продолжает она.photo_2025-10-08_11-25-02 (3).jpg

За разговором мы не заметили, как подошли к первому дому на Воровского. К нам навстречу вышла женщина с маленькой собачкой. Черри, черный тойтерьер, увидев Ирину, завилял хвостиком. Заприметив нас, подбежал нюхаться. Мы поднялись в квартиру. Малыш Черри бежал за нашим фотографом: щелкающая техника его точно заинтересовала.

photo_2025-10-08_11-25-01 (5).jpg

«Так вы с сайта! Обязательно скажите, что Ирочка и Наташа — замечательные почтальоны. Но Ирина уже у нас старожил. Спасибо ей большое», — передаем слова хозяйки Черри.

Выйдя из квартиры, отправились дальше в путь. До следующего адреса предстояло пройти еще квартал. Мы снова разговорились.

«А работа почтальона — нервная?» — заинтересовалась я.

«Бывает, понервничаю. Меня два раза кусали клиентские собаки, представляете? Это был стресс. Случай был: знаю, что клиентка дома. Стучу-стучу — не открывают, звоню — не берут трубки. Стою и не знаю, что делать. А дверь открыта. Слышу, кричит что-то. Оказалось, упала в комнате с дивана, встать не может, до телефона не достает. Звоню дочери, а она мне говорит, чтобы я скорую вызывала. А я же сидеть не могу долго, работать надо. Я бы вызвала, но они не зайдут — подъезд закрытый, она не откроет. Ну, разобрались», — рассказывает Ирина.

Поинтересовались, сколько же Ирина проходит в день шагов. Выяснили: около двадцати тысяч. Если подсчитать, то это четыреста тысяч шагов и примерно триста километров ежемесячно. Несмотря на ежедневную физнагрузку, Ирина еще ходит на фитнес — занимается на тренажерах и танцует.

photo_2025-10-08_11-25-02.jpg

Подходя ко второму адресу, встречаем дедушку. Саша, как назвала его Ирина, шел, опершись на тросточку, выбрасывать мусор.

«Саш, тебе завтра кофе нести?» — спрашивает Ирина.
«Нет, Ирина, спасибо. Еще есть, давай в следующий раз», — кричит вслед Александр.

В следующей квартире нас встретила приветливая Татьяна Семеновна. Увидев «свободные уши», она показала нам свою коллекцию. А она у нее богатая — не то слово. Здесь письма и с Первой, и со Второй мировой войны. Сохранилась даже ложка, с которой ее соседка прошла всю войну. Тогда она собирала сумки на фронт, а муж сказал, что лучше всего будет обычная ложка. Причем спрятать ее надо было в ботинок. Так и прошла она всю войну. А после ее смерти Татьяна Семеновна бережно сохранила дорогую реликвию.

photo_2025-10-08_11-25-02 (4).jpg

Женщина не упускает возможности предложить нам конфет. Отказать ей, по правде говоря, было сложно. Все-таки от чистого сердца. Однако так присесть на чай Ирина не может. Часто почтальоны едят на ходу. И повезло, если успели съесть булочку. Хоть свои клиенты у них заботливые и приглашают на чай или кашку, они вынуждены отказаться только по правилам безопасности. Редко, когда совсем невмоготу, — соглашаются.

Следующий клиент — дедушка из соседнего подъезда. Ему Ирина доставляла перевод. Заходить домой к нему мы не стали — он боится посторонних. И совсем плохо слышит.

«Они [корреспонденты ИА „Первое областное“] со мной. Не чужие. Но вы давайте закрывайтесь. Чтоб на все замки. Никого не пускайте», — оставляет наставления Ирина Тюрина.photo_2025-10-08_11-25-02 (2).jpg

Помимо «пугливых» клиентов бывают и люди с деменцией. Им Ирина каждый раз напоминает, что пенсию они получают заслуженно и что она точно не ошиблась дверью. Зачастую такие пенсионеры не верят, но после напоминаний вспоминают. Бывают и слепые люди. На всякий случай Ирина пишет на обороте конверта, сколько и в каком размере она выдала пенсию. Тогда родственники смогут убедиться, что их близкие получили все верно и в положенном размере.

«Честно, хочу получить „ветерана“. Думаю, я это заслужила. Но для этого еще работать и работать», — размышляет Ирина.

А ведь судьба Ирину завела на почту как будто не просто так: ее мама проработала там сорок лет. Можно сказать, династия! И хотя Ирина действительно любит свой участок и клиентов, мечта получить заветную благодарность остается с ней.

photo_2025-10-08_11-24-59 (3).jpg

Ранее мы рассказывали, как будем отдыхать в этом году. Так, в конце октября южноуральцев ждет шестидневная рабочая неделя. Все из-за выходных с 2 по 4 ноября. 