Победители конкурса «Дневник первых» на Южном Урале встретились с губернатором

Алексей Текслер заверил достижения школьников личной подписью

Челябинский губернатор подписал сегодня 30 школьных дневников. Так глава региона поощрил учащихся — победителей конкурса «Дневник первых», который проходил в 2023 году.

Всего на конкурс заявились более 500 школьников со всего региона. Ребята брали обязательство исправить свои удовлетворительные оценки и «неуды» на «хорошо» и «отлично». Тех, кто за первую четверть текущего учебного года успел исправить больше всего двоек и троек, 15 марта пригласили в резиденцию губернатора.

«Вы большие молодцы, что исправили свои оценки. Это замечательная идея, ведь не только в школе, но и вообще в жизни нам приходится иногда исправлять свои ошибки. Главное — вовремя понять, что ты ошибся. Пойти и исправить — значит двигаться вперед к своей цели. Это стимулирует нас стать лучше. Очень рад, что у вас все получилось. Мы, взрослые, не просто это ценим, мы гордимся вами. Когда ты исправляешь ошибки, ты поднимаешься на ступеньку вверх к своей цели, а целеустремленность — замечательное качество», — отметил Алексей Текслер, приветствуя ребят.

В ходе встречи глава региона ответил на вопросы школьников, в том числе небанальные: какую роль в кинофильме он хотел бы сыграть, был ли он хулиганом и о каких смешных случаях из школьной жизни может вспомнить.

Алексей Текслер отвечал неформально:

«Я всегда был отличник, активист, занимался спортом, старался все делать хорошо. Но я всегда старался совершать правильные поступки. Наверное, иногда хулиганили, но я этого не помню, надо родителей спросить. Как-то пытался записаться в хор: очень хотел петь, но не умел. Не взяли…»

Интересовались школьники также увлечениями и принципами, которых глава региона придерживается в своей работе, и трудно ли это вообще — быть губернатором.

«Дед всегда меня наставлял, что не нужно бояться, когда сложно. Когда сложно, значит, интересно. А когда интересно — глаза горят, хочется приходить на работу и созидать. Вот по этому принципу я и живу. Важно, как оценивают мою работу жители Челябинской области, — мой экзамен состоится осенью, в этом же году у нас пройдут выборы губернатора», — сказал Алексей Текслер.

Конкурс «Дневники первых» будет продолжен, но сегодняшним победителям глава региона пожелал больше не становиться его участниками:

«Нужно хорошо учиться, и это небанальное пожелание. Именно обучение мотивирует нас достигать своих целей. Прислушивайтесь к своим родителям и педагогам, даже если не всегда согласны с ними. Они желают вам только лучшего. Занимайтесь спортом, так как физическая активность позволяет нам достигать лучших результатов. И всегда будьте патриотами, любите малую родину и гордитесь ей».

В дневниках победителей помимо личной подписи Алексей Текслер оставил пожелания успехов. А организаторам акции поручил собрать ребят еще раз и устроить им познавательную экскурсию по знаковым местам Челябинской области.