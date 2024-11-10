«По горячим следам»: челябинских школьников научили «читать» место преступления

Участники урока криминалистики учились снимать отпечатки, собирать улики и... думать

Окровавленный нож, пистолет, пустая бутылка, тело — необычная обстановка царила не в маргинальном районе, не в злачном притоне, а в центре Челябинска, в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Кировке. В канун Дня сотрудника внутренних дел России здесь прошел интерактивный урок по криминалистике. Его провел преподаватель Челябинского института права Михаил Янин вместе со своими «помощниками»: манекеном Гошей и чемоданчиком криминалиста. Корреспондент ИА «Первое областное» вместе со школьниками примерил на себя роли следователя и оперативника и даже выдвинул свою версию преступления.

Участники урока осматривали место «преступления», изучали предполагаемые орудия его совершения и выдвигали версии, причем некоторые —достаточно оригинальные.

Дети предположили, что произошел бытовой конфликт и, скорее всего, его участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Одна ученица выдвинула версию, что нож был подброшен специально — чтобы запутать следствие.

А наш корреспондент, к слову, считает, что убийство произошло из-за любовной драмы: двое мужчин не поделили даму сердца. Впрочем, настоящие опера вряд ли опишут случившееся так романтично, скорее, скажут что-то вроде: «по мотивам ревности» и «из внезапно возникшей неприязни».

Также школьники познали азы дактилоскопии.

Им рассказали, что такое папиллярный узор, наглядно показали, какие бывают виды снятия отпечатков пальцев и как составить личную дактилоскопическую карту.

Дети получили свои отпечатки пальцев традиционным способом, с помощью нанесения специальной краски, а также сканируя руки на спецоборудовании.

Дальше — больше. Для большинства стало откровением, что уникальны не только отпечатки пальцев, но и следы — манера ставить ноги при ходьбе многое может рассказать о человеке.

Криминалисты показали, как изъять с места происшествия следы обуви предполагаемого преступника с помощью гипсового слепка.

Для ребят этот урок оказался очень интересным, и многие признались, что всерьез задумались о профессии следователя-криминалиста.

Автор: Лилия Полякова